El emotivo mensaje de Nico Vázquez para Lionel Messi tras la clasificación a la final: "Gracias por unirnos"
El actor le dedicó unas sentidas palabras al capitán de la Selección argentina después del triunfo ante Inglaterra y volvió a poner de manifiesto la amistad.
La clasificación de la Selección argentina a una nueva final del Mundial 2026 provocó una catarata de mensajes para Lionel Messi. Entre ellos sobresalió el de Nicolás Vázquez, quien utilizó sus redes sociales para dedicarle una conmovedora reflexión al capitán albiceleste, destacando no solo su jerarquía futbolística, sino también la entrega que mantiene intacta después de tantos años en la elite.
El actor, que desde hace tiempo mantiene una estrecha amistad con el rosarino, compartió un extenso texto luego del triunfo sobre Inglaterra y eligió poner el foco en una cualidad que, según entiende, distingue al máximo referente de la Scaloneta. "Cada vez que te ponés la camiseta, volvés a entregarte como si fuera la primera vez", escribió Vázquez, al destacar el compromiso que Messi continúa exhibiendo cada vez que representa a la Argentina.
Lejos de detenerse allí, profundizó su homenaje con otra frase que rápidamente comenzó a replicarse entre los hinchas. "No necesitás demostrarle nada a nadie, pero igual seguís dejando el alma en cada partido", expresó, en un mensaje que cosechó miles de reacciones y comentarios en cuestión de minutos.
Un mensaje cargado de admiración
La publicación continuó con una reflexión sobre el legado que el capitán argentino deja dentro y fuera de la cancha. Para Vázquez, la grandeza de Messi no se explica únicamente por los títulos conquistados, sino también por una conducta que considera ejemplar.
"Gracias por enseñarnos que la verdadera grandeza no está en ganar, sino en no dejar nunca de darlo todo", sostuvo el actor, antes de cerrar con otra demostración de afecto: "Gracias por emocionarnos, por unirnos y por hacernos sentir tan orgullosos de ser argentinos. Sos único. Te amamos".
El vínculo entre ambos no es nuevo. La amistad que construyeron hace más de una década trascendió el ámbito público y se fortaleció con el paso de los años.
Messi asistió en distintas oportunidades a las obras protagonizadas por Vázquez durante sus estadías en Buenos Aires, mientras que el actor suele acompañar a la Selección en los grandes torneos y mantiene un contacto frecuente con el capitán. Incluso, días atrás reveló que ambos tienen una cábala muy particular: intercambian mensajes después de los partidos, pero nunca antes.
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