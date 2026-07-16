El emotivo mensaje de Nico Vázquez para Lionel Messi tras la clasificación a la final: "Gracias por unirnos"

El vínculo entre ambos no es nuevo. La amistad que construyeron hace más de una década trascendió el ámbito público y se fortaleció con el paso de los años.

Messi asistió en distintas oportunidades a las obras protagonizadas por Vázquez durante sus estadías en Buenos Aires, mientras que el actor suele acompañar a la Selección en los grandes torneos y mantiene un contacto frecuente con el capitán. Incluso, días atrás reveló que ambos tienen una cábala muy particular: intercambian mensajes después de los partidos, pero nunca antes.