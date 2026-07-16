La aclaración del Balón de Oro tras el nivel de Lionel Messi en el Mundial 2026: ¿puede ganarlo?

Lionel Messi, el único que rompió la regla

El propio informe de la organización del Balón de Oro detalla que, al analizar las últimas 18 ediciones masculinas del premio, solo un futbolista en toda la historia logró alzar el galardón jugando fuera de Europa.

"Solo un jugador militaba fuera de Europa cuando levantó el Balón de Oro: Lionel Messi en 2023. En la 67.ª ceremonia, celebrada el 30 de octubre de 2023, el argentino ya jugaba en el Inter Miami. El ocho veces ganador se convirtió así en el primer hombre en ganar el premio representando a un club no europeo", destaca el texto oficial.