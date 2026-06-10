Lionel Messi le puso fin a un récord de Ángel Labruna

De esta manera, el capitán de la Albiceleste logró quebrar un récord que permanecía inamovible desde mediados del siglo pasado. La marca anterior estaba en manos del emblemático Ángel Labruna, quien había anotado su último tanto con la Selección el 7 de julio de 1957, en un recordado clásico frente a Brasil, con 38 años, 9 meses y 8 días.

Pasaron exactamente 68 años y 11 meses para que otro fuera de serie pudiera superar el registro del ídolo riverplatense, de acuerdo con la información brindada por la Selección Argentina.

image Lionel Messi rompió un récord de casi 70 años en la Selección Argentina

El gol a Islandia, además de encender la fiesta en las tribunas del Jordan-Hare Stadium tras el diluvio, ratifica que el tiempo no pasa para el "10". A las puertas de una nueva cita mundialista, Messi no solo sigue siendo el eje futbolístico y el líder espiritual del equipo de Lionel Scaloni, sino que continúa triturando estadísticas individuales que agigantan un legado que parece no tener techo.