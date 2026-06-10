Lionel Messi rompió un récord de casi 70 años en la Selección Argentina
A días del Mundial 2026, el astro rosarino se adueño de una marca que durante décadas perteneció nada menos que a Ángel Labruna.
La noche en Alabama no solo trajo tranquilidad en lo futbolístico tras el regreso de Lionel Messi a las canchas a días del Mundial 2026, sino que además quedará guardada en las páginas doradas de la historia del fútbol argentino, ya que logró romper un récord de más de 70 años en la Selección Argentina.
Al convertir el 2-0 parcial de penal ante Islandia, en una jugada que él mismo inició con una asistencia magistral a Lautaro Martínez, el astro rosarino destronó a una leyenda y se adueñó de una marca mítica.
Con este grito desde los doce pasos, Messi se convirtió oficialmente en el jugador más veterano en anotar un gol con la camiseta de la Selección Argentina, alcanzando la asombrosa vigencia de 38 años, 11 meses y 14 días.
Lionel Messi le puso fin a un récord de Ángel Labruna
De esta manera, el capitán de la Albiceleste logró quebrar un récord que permanecía inamovible desde mediados del siglo pasado. La marca anterior estaba en manos del emblemático Ángel Labruna, quien había anotado su último tanto con la Selección el 7 de julio de 1957, en un recordado clásico frente a Brasil, con 38 años, 9 meses y 8 días.
Pasaron exactamente 68 años y 11 meses para que otro fuera de serie pudiera superar el registro del ídolo riverplatense, de acuerdo con la información brindada por la Selección Argentina.
El gol a Islandia, además de encender la fiesta en las tribunas del Jordan-Hare Stadium tras el diluvio, ratifica que el tiempo no pasa para el "10". A las puertas de una nueva cita mundialista, Messi no solo sigue siendo el eje futbolístico y el líder espiritual del equipo de Lionel Scaloni, sino que continúa triturando estadísticas individuales que agigantan un legado que parece no tener techo.
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