El golazo de Valentín Barco para el 1-0 de la Selección Argentina ante Islandia
En la antesala al Mundial 2026, el "Colo" fue el encargado de abrir el marcador en el último amistoso antes del debut contra Argelia.
El inicio del amistoso en Alabama trajo rápidamente la primera alegría para la Selección Argentina. Pasados los 10 minutos del primer tiempo, cuando el equipo de Lionel Scaloni empezaba a acomodarse en el rápido césped del Jordan-Hare Stadium tras el diluvio, Valentín Barco frotó la lámpara y puso el 1-0 parcial ante Islandia.
El gol nació de una jugada sucia en la ofensiva albiceleste. Tras una serie de rebotes y despejes cortos por parte de la defensa islandesa en el borde de su propia zona de peligro, la pelota quedó boyando a metros de la medialuna.
Fiel a su estilo atrevido, el lateral-volante surgido en Boca no lo dudó un segundo: la agarró de zurda de primera y sacó un remate potente que, tras sufrir un leve desvío en el camino que descolocó por completo al arquero rival, se terminó metiendo con precisión quirúrgica contra el palo.
El segundo grito del "Colo" Valentín Barco con la Selección Argentina
Este tanto representa un hito importante para el joven futbolista en su carrera internacional. Se trata del segundo gol de Valentín Barco vistiendo la camiseta de la Selección Mayor, un dato que expone su enorme proyección y su capacidad para llegar al gol pisando el área rival.
Con este tanto tempranero, la Argentina rompió el cerrojo defensivo que proponía Islandia y empezó a manejar los hilos del encuentro con mayor tranquilidad, dándole la derecha a Scaloni en su decisión de darle protagonismo y rodaje al zurdo en esta última prueba antes de la cita mundialista.
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