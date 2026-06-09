El golazo de Valentín Barco para el 1-0 de la Selección Argentina ante Islandia

El segundo grito del "Colo" Valentín Barco con la Selección Argentina

Este tanto representa un hito importante para el joven futbolista en su carrera internacional. Se trata del segundo gol de Valentín Barco vistiendo la camiseta de la Selección Mayor, un dato que expone su enorme proyección y su capacidad para llegar al gol pisando el área rival.

Con este tanto tempranero, la Argentina rompió el cerrojo defensivo que proponía Islandia y empezó a manejar los hilos del encuentro con mayor tranquilidad, dándole la derecha a Scaloni en su decisión de darle protagonismo y rodaje al zurdo en esta última prueba antes de la cita mundialista.