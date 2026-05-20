Con Neymar en la tribuna, San Lorenzo remontó un 0-2 en Brasil, empató con Santos y quedó como líder

Con Neymar en la tribuna, el local lo ganaba 1-0 desde el minuto de juego, y se fue al descanso 2-0 por un tanto en el cierre de la primera mitad. Sin embargo, el Ciclón lo empató en el complemento con los gritos de Mathías De Ritis y Rodrigo Auzmendi, a los 72 y 85 minutos, respectivamente.