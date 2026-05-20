Con Neymar en la tribuna, San Lorenzo remontó un 0-2 en Brasil, empató con Santos y quedó como líder
Luego de la dura eliminación en el Torneo Apertura, el Ciclón tuvo una épica remontada en San Pablo para encaminar su clasificación en un grupo ajustado.
San Lorenzo dio un paso clave este martes en una visita complicada en Brasil, y se trajo un empate 2-2 contra el Santos de Neymar para quedar en el primer puesto de su grupo de la Copa Sudamericana 2026 y relegar al conjunto brasileño al último, con una jornada por disputa.
Tras quedar afuera de los playoffs del Torneo Apertura por penales ante River, el conjunto de Boedo apunta todos sus cañones a la Sudamericana, donde marcha puntero de su grupo con 7 unidades. La zona, de todos modos, quedó más que ajustada.
Con Neymar en la tribuna, el local lo ganaba 1-0 desde el minuto de juego, y se fue al descanso 2-0 por un tanto en el cierre de la primera mitad. Sin embargo, el Ciclón lo empató en el complemento con los gritos de Mathías De Ritis y Rodrigo Auzmendi, a los 72 y 85 minutos, respectivamente.
La previa del partido estuvo marcada por la lista de la selección de Brasil para el Mundial 2026. Carlo Ancelotti confirmó a Neymar entre los 26 convocados de la Verdeamarela, pero el "10" no jugó este miércoles ante San Lorenzo y siguió los acontecimientos desde la platea.
Formaciones del partido
- Santos: Gabriel Brazão; Igor, Adonis Frías, Luan Peres, Gonzalo Escobar; Gustavo Henrique, Willian Arão; Gabriel Bontempo, Moisés, Romulo (en lugar de Neymar); Gabriel Barbosa. DT: Cuca.
- San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathias De Ritis; Nahuel Barrios, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.
Otros datos del partido
- Hora: 19.00
- TV: ESPN
- Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
- VAR: Juan Soto (VEN)
- Estadio: Urbano Caldeira
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