Sin embargo, el trajín de los encuentros consecutivos empezó a sentirse en las piernas de los juveniles argentinos, lo que le dio aire al seleccionado africano para adelantarse en el campo. Así, prácticamente en la última jugada de la primera mitad, Alírio Júnior anotó el descuento y le puso suspenso al desarrollo. En el segundo tiempo, Mozambique llegó incluso a festejar el empate a los 25 minutos, pero el gol fue anulado a instancias del VAR por posición adelantada.