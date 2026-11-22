Con sufrimiento, la Selección Argentina Sub-17 venció 2-1 a Mozambique y acomodó su futuro en el Mundial
Con goles de Mateo Machuca y Simón Escobar, la Selección Argentina Sub-17 derrotó 2-1 a Mozambique, sumó su primer triunfo y quedó segunda en su grupo.
La Selección Argentina Sub-17 consiguió un triunfo clave en el Mundial al imponerse por 2-1 sobre Mozambique, resultado que le permitió celebrar su primera victoria en el certamen y quedar muy bien perfilada dentro del Grupo C.
Aunque el equipo conducido por Diego Placente arrancó con autoridad y sacó una ventaja rápida, el desgaste físico le pasó factura en el complemento y terminó sufriendo más de la cuenta para sostener los tres puntos.
El conjunto albiceleste salió decidido a imponer condiciones desde el pitazo inicial y golpeó de entrada: a los 4 minutos, Mateo Machuca abrió el marcador para el 1-0. Con el control de la pelota y el dominio territorial, Argentina estiró la diferencia a los 31 minutos gracias a una definición de Simón Escobar, que parecía encaminar una jornada tranquila.
Sin embargo, el trajín de los encuentros consecutivos empezó a sentirse en las piernas de los juveniles argentinos, lo que le dio aire al seleccionado africano para adelantarse en el campo. Así, prácticamente en la última jugada de la primera mitad, Alírio Júnior anotó el descuento y le puso suspenso al desarrollo. En el segundo tiempo, Mozambique llegó incluso a festejar el empate a los 25 minutos, pero el gol fue anulado a instancias del VAR por posición adelantada.
Cómo sigue la Selección Argentina Sub -17 en el Mundial de Qatar
Con este triunfo trabajado, los dirigidos por Diego Placente alcanzaron los cuatro puntos y se ubican en el segundo puesto del Grupo C, superando por mejor diferencia de gol al propio combinado africano. El cierre de la fase de grupos para la Albiceleste será el próximo miércoles desde las 12.30, cuando enfrente a Dinamarca en busca de la clasificación a los octavos de final.
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