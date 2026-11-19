Selección Argentina: el mapa de Lionel Scaloni con los 74 jugadores que sigue el cuerpo técnico
Matías Manna, ayudante de Lionel Scaloni, publicó el mapa con los 74 jugadores de la Mayor, la Sub-20 y la Sub-17 que sigue la Selección Argentina.
El cuerpo técnico de la Selección Argentina mostró cómo trabaja puertas adentro. Matías Manna, analista de video y ayudante táctico de Lionel Scaloni, publicó en Instagram un mapa con los 74 futbolistas que siguen en esta ventana. Están ordenados por categoría (Mayor, Sub-20 y Sub-17) y por puesto, y es una muestra de cómo se proyecta la era post Messi.
El santafesino publicó un carrusel con el título “Fecha FIFA Noviembre 26”. Tiene imágenes de la semana de trabajo en el predio de Ezeiza y un dibujo con los jugadores de las tres categorías, cada una con un color distinto. La ventana terminó con una derrota ante Uruguay en La Bombonera y una goleada 7-0 ante Costa Rica en Córdoba. Scaloni la usó para probar nombres nuevos y variantes tácticas.
Los 74 jugadores de la Selección Argentina, por categoría
- Mayor (28): 4 arqueros, 9 defensores, 7 mediocampistas y 8 delanteros.
- Sub-20 (24): 4 arqueros, 8 defensores, 7 mediocampistas y 5 delanteros.
- Sub-17 (22): 3 arqueros, 8 defensores, 7 mediocampistas y 4 delanteros.
En la Mayor, los nombres son estos:
- Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán.
- Defensores: Nicolás Tagliafico, Román Vega, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Mariano Troilo, Leonardo Balerdi, Aaron Anselmino, Agustín Giay y Gonzalo Montiel.
- Mediocampistas: Máximo Perrone, Ezequiel Fernández, Valentín Barco, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios y Nico Paz.
- Delanteros: Gianluca Prestianni, Thiago Almada, Julián Álvarez, Santiago Castro, José López, Franco Mastantuono, Matías Soulé y Giovani Simeone.
Las ausencias de la fecha FIFA de noviembre
Algunos habituales no estuvieron en esta ventana:
- Lesionados: Cristian Romero, Nicolás González y Lautaro Martínez.
- Suspendidos por lo que pasó en el Mundial 2026: Leandro Paredes y Nahuel Molina.
- No convocados: Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso.
- Liberados para la final de la Copa Sudamericana con Boca: Leonel Flores, Milton Delgado y Tomás Aranda.
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