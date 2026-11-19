El santafesino publicó un carrusel con el título “Fecha FIFA Noviembre 26”. Tiene imágenes de la semana de trabajo en el predio de Ezeiza y un dibujo con los jugadores de las tres categorías, cada una con un color distinto. La ventana terminó con una derrota ante Uruguay en La Bombonera y una goleada 7-0 ante Costa Rica en Córdoba. Scaloni la usó para probar nombres nuevos y variantes tácticas.