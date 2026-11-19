Los medios describieron aquella noche a un Maradona “calmo y sereno”. Estuvo sentado casi todo el partido y se paró solo para pedir “¡ténganla! ¡tengan la pelota!”. Las indicaciones cortas las daba su ayudante Miguel Ángel Lemme. Con el pitazo final festejó con el puño y saludó a Burley. Abrazó a Alejandro Mancuso y besó uno por uno a sus jugadores, con un abrazo más largo para Tevez y Gago. La crónica habló de un “debut aceptable” y de un triunfo “con justicia”.