Se cumplen 18 años del debut de Diego Maradona cómo DT de la Selección: qué fue de aquel equipo
A 18 años del debut de Diego Maradona cómo DT de la Selección Argentina, este es el recorrido de aquel equipo.
Se cumplen 18 años de una noche en Hampden Park que pocos olvidan. El 19 de noviembre de 2008, Diego Maradona debutó como entrenador de la Selección Argentina y ganó 1-0 un amistoso ante Escocia, con gol de Maxi Rodríguez a los 8 minutos.
Fueron 32.492 espectadores en Glasgow. El árbitro fue el alemán Felix Brych y en el otro banco estaba George Burley. La jugada del gol arrancó con Gago, siguió con Tevez, que se abrió por la banda, y con Jonás Gutiérrez, que la bajó. Maxi la definió a la carrera.
Los medios describieron aquella noche a un Maradona “calmo y sereno”. Estuvo sentado casi todo el partido y se paró solo para pedir “¡ténganla! ¡tengan la pelota!”. Las indicaciones cortas las daba su ayudante Miguel Ángel Lemme. Con el pitazo final festejó con el puño y saludó a Burley. Abrazó a Alejandro Mancuso y besó uno por uno a sus jugadores, con un abrazo más largo para Tevez y Gago. La crónica habló de un “debut aceptable” y de un triunfo “con justicia”.
A 18 años del debut de Diego Maradona cómo DT de la Selección: qué fue de aquel equipo
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La formación de Argentina vs Escocia en el debut de Diego Armando Maradona
Argentina formó con Juan Pablo Carrizo; Javier Zanetti, Martín Demichelis, Gabriel Heinze, Emiliano Papa; Javier Mascherano, Fernando Gago, Jonás Gutiérrez, Maxi Rodríguez; Carlos Tevez y Ezequiel Lavezzi. Después entraron Lucho González, Germán Denis, Cata Díaz y José Sosa. Para Papa fue su debut en la Selección.
Qué fue de ellos
- Javier Mascherano: el “Mascherano y diez más” de Diego se hizo entrenador. Dirigió juveniles de la Selección y después a Inter Miami, con el que ganó la primera MLS de la historia del club. Dejó el cargo en abril de 2026 por “motivos personales”.
- Gabriel Heinze: dirigió a Argentinos, Vélez, Atlanta United y Newell’s. Desde julio de 2025 es ayudante de Mikel Arteta en el Arsenal, que en mayo de 2026 fue campeón de la Premier League por primera vez desde 2004. Su trabajo es con los defensores, y fue la defensa menos goleada de las cinco grandes ligas.
- Fernando Gago: pasó por los bancos de Aldosivi, Racing, Chivas, Boca y Necaxa. En marzo de 2026 asumió en Universidad de Chile, con Fabricio Coloccini como ayudante.
- Martín Demichelis: después de River y Rayados de Monterrey, en febrero de 2026 tomó al Mallorca. Se fue al descenso con el equipo y hoy es el entrenador del RB Leipzig, en la Bundesliga. Volvió así a Alemania, donde había brillado como jugador del Bayern.
- Carlos Tevez: dirigió a Rosario Central, Independiente y Talleres. Se fue de Talleres en mayo de 2026, tras quedar eliminado con Belgrano en los octavos del Apertura, y fue comentarista de ESPN en el Mundial 2026.
- Javier Zanetti: jugó en el Inter hasta 2014 y después pasó a ser vicepresidente del club.
- Juan Pablo Carrizo: el arquero del que Diego dijo “mi arquero es Juan Pablo Carrizo” volvió a River en 2010, cuando el club descendió. Siguió en Italia y cerró su carrera entre Monterrey y Cerro Porteño.
- Maxi Rodríguez: el autor del gol se retiró en 2021 con la frase “Me vacié por completo”.
- Jonás Gutiérrez: jugó siete años en el Newcastle, ganó la Sudamericana 2017 con Independiente y se retiró en 2021 en Almagro.
- Emiliano Papa: el debutante de aquella noche fue un emblema de Vélez y se retiró en 2021 en Arsenal de Sarandí.
- Ezequiel Lavezzi: después de Napoli y PSG, colgó los botines en 2019 en China.
- Los que entraron: Lucho González se retiró en 2021 con 29 títulos y Cata Díaz, ese mismo año en España.
Aquel 1-0 fue el arranque de un ciclo intenso que terminó en el Mundial de Sudáfrica 2010. Dieciocho años después, buena parte de ese equipo sigue en el fútbol desde el banco, y uno de ellos, Heinze, acaba de ser campeón de la Premier como ayudante.
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