Con un gol en contra de Nicolás Otamendi, River cayó ante Rosario Central y el Monumental explotó

Cómo llegan los equipos

El "Millonario" llega con la obligación de recuperarse después de un comienzo adverso. El conjunto dirigido por Eduardo Coudet perdió sus dos primeras presentaciones: cayó 1 a 0 ante Barracas Central en el debut como local y luego volvió a tropezar frente a Gimnasia de La Plata.

Rosario Central, por su parte, llega con un punto en el campeonato. El "Canalla" inició el Clausura con una derrota por 2 a 1 frente a Belgrano en Córdoba y luego logró recuperarse al igualar ante Racing en la segunda fecha. El equipo rosarino intentará aprovechar el envión del último resultado para dar el golpe en el Monumental y sumar una victoria que le permita escalar posiciones.