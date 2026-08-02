Con un gol en contra de Nicolás Otamendi, River cayó ante Rosario Central y el Monumental explotó

Final en el Monumental: tercera derrota de River en el Torneo Clausura
El "Millonario" perdió por la mínima ante Rosario Central. Es la cuarta derrota consecutiva desde el parate por el Mundial 2026.
EN VIVOFecha 3
El "Millonario" sumó su tercera derrota al hilo en el certamen local, y la cuarta desde el reinicio de la temporada. Hubo fuertes cánticos contra los jugadores.
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River no pudo conseguir sus primeros puntos en el Torneo Clausura 2026 y sufrió una dura caída este domingo ante Rosario Central, en el marco de la tercera fecha de la Zona B, para alcanzar la quinta derrota al hilo en el plano local y la tercera en tres jornadas disputadas en el certamen.
En el estadio Monumental, el "Canalla" alcanzó la victoria a través de un gol en contra de Nicolás Otamendi. Además, finalizó con 10 hombres por la expulsión de Coronel a cinco minutos del final.
Por el lado del "Millonario", los hinchas terminaron silbando a los futbolistas y cantando canciones de reprobación, en el marco de una racha adversa que no se registraba desde 1911.
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