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Con un gol en contra de Nicolás Otamendi, River cayó ante Rosario Central y el Monumental explotó

River vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2026.

River vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2026.
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Rosario Central

El "Millonario" sumó su tercera derrota al hilo en el certamen local, y la cuarta desde el reinicio de la temporada. Hubo fuertes cánticos contra los jugadores.

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River no pudo conseguir sus primeros puntos en el Torneo Clausura 2026 y sufrió una dura caída este domingo ante Rosario Central, en el marco de la tercera fecha de la Zona B, para alcanzar la quinta derrota al hilo en el plano local y la tercera en tres jornadas disputadas en el certamen.

En el estadio Monumental, el "Canalla" alcanzó la victoria a través de un gol en contra de Nicolás Otamendi. Además, finalizó con 10 hombres por la expulsión de Coronel a cinco minutos del final.

Por el lado del "Millonario", los hinchas terminaron silbando a los futbolistas y cantando canciones de reprobación, en el marco de una racha adversa que no se registraba desde 1911.

Minuto a minuto de River vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2026

Final en el Monumental: tercera derrota de River en el Torneo Clausura

El "Millonario" perdió por la mínima ante Rosario Central. Es la cuarta derrota consecutiva desde el parate por el Mundial 2026.

Expulsado Coronel en Rosario Central

El "Canalla" se queda con 10 a 6 minutos del final.

Final del primer tiempo en el Monumental

River pierde por la mínima ante Rosario Central y caen silbidos desde las tribunas.

Hay gol de Rosario Central

Otamendi en contra pone el 1-0 para el "Canalla" en el Monumental.

La tajante decisión de Chacho Coudet y los jugadores antes del partido con Rosario Central

A pocos minutos de medirse ante Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026, se confirmó una tajante decisión interna: pase lo que pase en el encuentro y con cualquier resultado, no habrá conferencia de prensa de Chacho Coudet ni declaraciones de los futbolistas.

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Silbidos de los hinchas de River para Chacho Coudet

El momento más tenso y sorpresivo de la tarde se vivió cuando la voz del estadio pronunció el nombre del director técnico, Eduardo Coudet. El entrenador recibió una marcada reprobación con bastantes silbidos por parte del público, reflejando el desgaste inmediato que generaron las tres derrotas en igual cantidad de partidos oficiales desde el reinicio de la competencia.

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Cómo llegan los equipos

El "Millonario" llega con la obligación de recuperarse después de un comienzo adverso. El conjunto dirigido por Eduardo Coudet perdió sus dos primeras presentaciones: cayó 1 a 0 ante Barracas Central en el debut como local y luego volvió a tropezar frente a Gimnasia de La Plata.

Rosario Central, por su parte, llega con un punto en el campeonato. El "Canalla" inició el Clausura con una derrota por 2 a 1 frente a Belgrano en Córdoba y luego logró recuperarse al igualar ante Racing en la segunda fecha. El equipo rosarino intentará aprovechar el envión del último resultado para dar el golpe en el Monumental y sumar una victoria que le permita escalar posiciones.

Formaciones de River vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2026 - Zona B

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Mauro Arambarri, Fausto Vera o Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Facundo Colidio y Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón.

Horario y televisación

  • Hora: 19:15.
  • Estadio: Monumental.
  • Árbitro: Nicolás Ramírez.
  • VAR: Fernando Echenique.
  • TV: ESPN Premium.

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