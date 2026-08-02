"borombombóm...": los hinchas de River protestaron en el hall y pidieron por la vuelta de un histórico DT

River suma cinco derrotas consecutivas en torneos locales

El conjunto de Chacho Coudet acumula tres derrotas en igual cantidad de presentaciones en el Torneo Clausura, números a los que se le suma la reciente eliminación en la Copa Argentina.

Si se toman en cuenta los compromisos oficiales previos y se arrastran los golpes del ámbito doméstico —incluyendo la dolorosa caída en la definición del Torneo Apertura 2026—, el equipo suma cinco reveses consecutivos en el plano local.

El detalle de los partidos perdidos en tornos AFA: