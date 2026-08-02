"borombombóm...": los hinchas de River protestaron en el hall y pidieron por la vuelta de un histórico DT
En medio de un clima de marcado descontento en el Monumental, un grupo de hinchas se autoconvocó en el emblemático hall del club para exigir un cambio de rumbo.
El mal momento futbolístico que atraviesa River sigue escalando capítulos de tensión institucional y deportiva. Como correlato del descontento generalizado que ya se había hecho sentir en las tribunas del estadio durante el último partido, la protesta de los hinchas encontró un nuevo escenario en las entrañas de la institución.
En el marco de la racha adversa que golpea al equipo, los simpatizantes "millonarios" se concentraron en el hall del club, un espacio históricamente emblemático y utilizado como punto de reunión para las protestas y reclamos de los hinchas a lo largo de los años.
El equipo de Chacho Coudet cayó este domingo en el Monumental ante Rosario Central, y los hinchas estallaron tanto en las tribunas como en los interiores del club de Núñez.
Clamor popular en River por el ídolo y canciones contra el presente
Lejos de disiparse tras el pitazo final, la tensión social dentro del club se tradujo en cánticos y banderas. Con el correr de los minutos, el reclamo por la situación del equipo derivó en una fuerte consigna por la memoria riverplatense: el pedido unánime por el regreso de Ramón Díaz como director técnico.
Entre los cánticos que retumbaron en el hall se destacaron los clásicos hits de la era del riojano: "Oy oy oy, es el equipo de Ramón" y "Borombombóm, borombombóm, cantemos todos para que vuelva Ramón" fueron algunas de las canciones que entonaron los presentes, evidenciando que la paciencia de los hinchas llegó a un límite y buscando en el recuerdo de los éxitos del pasado una salida al difícil presente que atraviesa el equipo.
River suma cinco derrotas consecutivas en torneos locales
El conjunto de Chacho Coudet acumula tres derrotas en igual cantidad de presentaciones en el Torneo Clausura, números a los que se le suma la reciente eliminación en la Copa Argentina.
Si se toman en cuenta los compromisos oficiales previos y se arrastran los golpes del ámbito doméstico —incluyendo la dolorosa caída en la definición del Torneo Apertura 2026—, el equipo suma cinco reveses consecutivos en el plano local.
El detalle de los partidos perdidos en tornos AFA:
- Derrota 3-2 ante Belgrano en la final del Torneo Apertura
- Derrota 3-1 ante Aldosivi y eliminación de la Copa Argentina
- Derrota 1-0 ante Barracas Central por la fecha 1 del Torneo Clausura
- Derrota 1-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata por la fecha 2 del Torneo Clausura
- Derrota 1-0 ante Rosario Central por la fecha 3 del Torneo Clausura
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