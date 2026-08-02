Revelan qué les dijo Chacho Coudet a los jugadores en el vestuario tras la nueva derrota de River

En la misma sintonía se expresó el periodista Matías Cabezas a través de su cuenta de X (ex Twitter), descartando cualquier rumor de dimisión inmediata al señalar de manera categórica: "Eduardo Coudet NO le manifestó a los futbolistas que iba a renunciar a su cargo como director técnico".

De esta manera, mientras la presión externa aumenta y los hinchas reclaman respuestas urgentes, el cuerpo técnico busca blindar al grupo y apostar al trabajo interno para enderezar el barco.