Revelan qué les dijo Chacho Coudet a los jugadores en el vestuario tras la nueva derrota de River
Mientras el plantel y el cuerpo técnico optaron por el silencio ante la prensa, periodistas partidarios revelaron detalles de la intimidad del vestuario.
El clima en River es de máxima tensión tras un nuevo traspié que profundizó la crisis deportiva, y luego de que el cuerpo técnico y los futbolistas decidieran no hablar con la prensa, revelaron qué pasó en el vestuario y qué habló el entrenador Chacho Coudet con sus dirigidos.
Con el fastidio de los hinchas latente en las tribunas y una racha adversa que no da tregua en el certamen local, la decisión institucional y del cuerpo técnico post partido fue tajante: ningún jugador ni el entrenador realizaron declaraciones públicas ni brindaron la habitual conferencia de prensa.
Sin embargo, el hermetismo puertas adentro duró poco. A través de la cobertura de los cronistas partidarios, se filtraron los detalles de cómo se vivió la intimidad del vestuario luego de la derrota.
Qué habló Chacho Coudet con los jugadores de River
El primero en ventilar lo ocurrido en el recinto fue el periodista Juan Cortese en la pantalla de TyC Sports. Según su información, el director técnico Eduardo Coudet reunió al plantel para dejarles en claro cuál es su postura frente al delicado momento futbolístico.
El "Chacho" les manifestó a sus dirigidos que "hay material para salir de esta situación" y que "hay con qué darlo vuelta", un mensaje directo con el que el entrenador dio a entender que continuará al frente del equipo para intentar revertir el rumbo.
En la misma sintonía se expresó el periodista Matías Cabezas a través de su cuenta de X (ex Twitter), descartando cualquier rumor de dimisión inmediata al señalar de manera categórica: "Eduardo Coudet NO le manifestó a los futbolistas que iba a renunciar a su cargo como director técnico".
De esta manera, mientras la presión externa aumenta y los hinchas reclaman respuestas urgentes, el cuerpo técnico busca blindar al grupo y apostar al trabajo interno para enderezar el barco.
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