Histórico: River sumó cinco derrotas consecutivas por torneos AFA, récord negativo que no sufría desde 1911
Tras el nuevo traspié, el equipo sumó su quinta caída al hilo en el plano local, una marca nefasta que retrotrae al club a principios del siglo pasado.
El difícil momento futbolístico que atraviesa River no hace más que profundizarse y ya entró de lleno en los libros de historia, pero por estadísticas que ningún hincha quiere recordar. Con la derrota sufrida ante Rosario Central, el conjunto de Núñez alcanzó un registro lapidario: llegó a cinco derrotas consecutivas por torneos de la AFA.
Esta racha negativa sin precedentes en las últimas décadas marca una crisis profunda. Para encontrar un antecedente similar de semejante sequía y seguidilla de caídas en el ámbito doméstico hay que remontarse más de un siglo atrás, exactamente al año 1911.
El nuevo golpe sufrido en el Monumental expone a un equipo que hace tiempo perdió el rumbo futbolístico. La falta de respuestas dentro del campo de juego detonó definitivamente la paciencia de las tribunas, que despidieron al equipo con silbidos y un fuerte descontento generalizado.
Con los números sobre la mesa y un récord centenario que se vuelve a repetir, la continuidad de este presente crítico obliga a una reacción inmediata para evitar que la crisis deportiva siga rompiendo marcas indeseadas en la historia de la institución.
River suma cinco derrotas consecutivas en torneos locales
El conjunto de Chacho Coudet acumula tres derrotas en igual cantidad de presentaciones en el Torneo Clausura, números a los que se le suma la reciente eliminación en la Copa Argentina.
Si se toman en cuenta los compromisos oficiales previos y se arrastran los golpes del ámbito doméstico —incluyendo la dolorosa caída en la definición del Torneo Apertura 2026—, el equipo suma cinco reveses consecutivos en el plano local.
El detalle de los partidos perdidos en tornos AFA:
- Derrota 3-2 ante Belgrano en la final del Torneo Apertura
- Derrota 3-1 ante Aldosivi y eliminación de la Copa Argentina
- Derrota 1-0 ante Barracas Central por la fecha 1 del Torneo Clausura
- Derrota 1-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata por la fecha 2 del Torneo Clausura
- Derrota 1-0 ante Rosario Central por la fecha 3 del Torneo Clausura
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