De lujo y en dólares: los autos que manejan las figuras de River y cuánto cuestan
Un creador de contenido recorrió el estacionamiento del Monumental y reveló los modelos y valores de los vehículos del plantel. Hay camionetas, deportivos y SUVs carísimos.
Un video grabado en las inmediaciones del estadio River se volvió tendencia entre los hinchas luego de que un influencer mostrara los autos con los que llegan los jugadores a entrenarse. La recorrida por el estacionamiento del Estadio Monumental dejó cifras impactantes y modelos de alta gama que no pasaron desapercibidos en redes sociales.
El vehículo más costoso que apareció en cámara fue el de Marcos Acuña: un Mercedes-Benz GLC 300 valuado en alrededor de US$100.000. Se trata de una SUV de lujo con equipamiento premium y alto rendimiento, que se ubicó entre los más exclusivos del plantel. Muy cerca en valores quedó la Ford Raptor de Maximiliano Salas, cuyo precio ronda los US$95.000.
En una franja apenas inferior aparecieron otros modelos destacados. Paulo Díaz fue filmado con su BMW 430i Coupé, estimado en US$84.500, mientras que Facundo Colidio llegó con un Ford Bronco Sport Badlands cercano a los US$85.000. Por su parte, Juan Fernando Quintero se moviliza en una Toyota SW4, cuyo valor ronda los US$60.000.
Entre los refuerzos, Aníbal Moreno conduce una Amarok V6 Extreme de aproximadamente US$45.000. En el caso de los juveniles, las cifras bajan considerablemente: Santiago Beltrán estacionó un Honda HR-V tasado en US$35.000, mientras que Ian Subiabre apareció con un Peugeot 208 que supera los US$25.000.
El registro también recordó el vehículo que utilizaba Marcelo Gallardo antes de dejar su cargo como entrenador: un Mercedes AMG GLC Coupé valuado en unos US$120.000, el más caro de todos los mencionados.
¿Qué decían antes en River sobre los autos de lujo?
Más allá de los números, en el vestuario existen códigos no escritos sobre la elección de autos. Leonardo Ponzio supo marcar límites en tiempos de abundancia: “Vos no podes traer ese auto”, recordó Teófilo Gutiérrez sobre un llamado de atención por llegar con un vehículo de alta gama en sus primeros meses en el club.
Federico Girotti también contó una advertencia similar: “Franco Armani, Javi Pinola y Enzo Pérez, además de Leo Ponzio, me dieron el mismo punto de vista: me dijeron que podía comprarme lo que yo quería, pero que a la vez mire y tome dimensión de todos los autos que había en el estacionamiento, sin pensar en ideas alocadas". Un mensaje que, más allá del lujo, habla de liderazgo y sentido de pertenencia.
