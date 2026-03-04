De lujo y en dólares: los autos que manejan las figuras de River y cuánto cuestan

river

¿Qué decían antes en River sobre los autos de lujo?

Más allá de los números, en el vestuario existen códigos no escritos sobre la elección de autos. Leonardo Ponzio supo marcar límites en tiempos de abundancia: “Vos no podes traer ese auto”, recordó Teófilo Gutiérrez sobre un llamado de atención por llegar con un vehículo de alta gama en sus primeros meses en el club.

Federico Girotti también contó una advertencia similar: “Franco Armani, Javi Pinola y Enzo Pérez, además de Leo Ponzio, me dieron el mismo punto de vista: me dijeron que podía comprarme lo que yo quería, pero que a la vez mire y tome dimensión de todos los autos que había en el estacionamiento, sin pensar en ideas alocadas". Un mensaje que, más allá del lujo, habla de liderazgo y sentido de pertenencia.