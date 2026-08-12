Con una estatua de mármol: la particular presentación de Nahuel Molina en Roma

Antes de llegar al Colchonero, el defensor había dejado una muy buena imagen en Udinese. Allí disputó 68 partidos, convirtió diez goles y registró siete asistencias. Entre sus dos experiencias en el fútbol europeo suma 249 encuentros y 19 tantos, según los registros difundidos por la Roma. A nivel internacional, el defensor acumula 65 partidos con la Selección Argentina y ya disputó dos Mundiales. Ahora afrontará un nuevo desafío en Italia, dentro de un equipo que tendrá competencia en varios frentes.

En la Roma se reencontrará además con varios compatriotas. El plantel cuenta con Paulo Dybala, Matías Soulé y Santiago Castro, por lo que Molina tendrá compañía argentina en su regreso a la Serie A. Así, el lateral comienza una nueva etapa de su carrera con un objetivo claro: convertirse nuevamente en protagonista en Italia y afrontar con la Roma una temporada que tendrá como uno de sus grandes desafíos la Champions League.