Con una estatua de mármol: la particular presentación de Nahuel Molina en Roma
El lateral argentino fue anunciado como nuevo jugador del conjunto italiano, que lo presentó con una curiosa producción inspirada en las clásicas esculturas de la ciudad.
Nahuel Molina ya es nuevo jugador de la Roma. El lateral derecho argentino dejó Atlético de Madrid después de cuatro temporadas y firmó contrato hasta 2030 con el conjunto italiano, que se prepara para disputar la Serie A y la Champions League durante la temporada 2026-27. La incorporación fue oficializada este miércoles por ambos clubes. El futbolista de 28 años utilizará la camiseta número 20 y volverá a jugar en Italia, donde ya había tenido una destacada etapa en Udinese entre 2020 y 2022.
Para presentar a su nuevo refuerzo, la Roma preparó una producción muy particular. El club utilizó imágenes generadas con inteligencia artificial para recrear una estatua de mármol inspirada en las tradicionales esculturas de la ciudad. En el video, la figura apareció inicialmente cubierta y luego fue descubierta para revelar la imagen de Molina.
Según trascendió, la transferencia se habría cerrado en 13 millones de euros fijos más otros seis millones en variables, por lo que la operación podría alcanzar los 19 millones. Las instituciones, sin embargo, no comunicaron oficialmente los detalles económicos.
Nahuel Molina fue presentado como nuevo refuerzo de la Roma
Molina llegó al Atlético de Madrid en 2022 procedente de Udinese y durante su etapa en el conjunto español disputó 181 partidos, marcó nueve goles y aportó 17 asistencias. Además, protagonizó algunos de los momentos más importantes de la historia reciente de la Selección Argentina. Con la Albiceleste, el cordobés fue campeón del Mundial de Qatar 2022, la Finalissima 2022 y la Copa América 2024. También formó parte del plantel que disputó el Mundial 2026: participó en siete encuentros y fue titular en cinco. En la final ante España ingresó durante el segundo tiempo en reemplazo de Gonzalo Montiel.
Antes de llegar al Colchonero, el defensor había dejado una muy buena imagen en Udinese. Allí disputó 68 partidos, convirtió diez goles y registró siete asistencias. Entre sus dos experiencias en el fútbol europeo suma 249 encuentros y 19 tantos, según los registros difundidos por la Roma. A nivel internacional, el defensor acumula 65 partidos con la Selección Argentina y ya disputó dos Mundiales. Ahora afrontará un nuevo desafío en Italia, dentro de un equipo que tendrá competencia en varios frentes.
En la Roma se reencontrará además con varios compatriotas. El plantel cuenta con Paulo Dybala, Matías Soulé y Santiago Castro, por lo que Molina tendrá compañía argentina en su regreso a la Serie A. Así, el lateral comienza una nueva etapa de su carrera con un objetivo claro: convertirse nuevamente en protagonista en Italia y afrontar con la Roma una temporada que tendrá como uno de sus grandes desafíos la Champions League.
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