El fuerte reto de Zubeldía a los jugadores de Fluminense: "Presten atención, carajo"

Independiente Rivadavia volvió a ser un rival incómodo

El equipo mendocino confirmó en el Maracaná que está dispuesto a competir de igual a igual en esta instancia de la Libertadores. Independiente Rivadavia no se limitó a defenderse y tuvo varios momentos de protagonismo, en los que consiguió manejar la pelota y generar peligro. La Lepra contó con oportunidades para ponerse en ventaja y aprovechó las dificultades que mostró Fluminense durante distintos tramos del partido. Sin embargo, no pudo concretar sus ocasiones y el encuentro terminó sin goles.

El empate dejó la serie completamente abierta. La revancha se jugará el martes 18, desde las 19, en el estadio Malvinas Argentinas, donde Independiente Rivadavia buscará aprovechar la localía para conseguir la clasificación a los cuartos de final. Para Fluminense, en cambio, el desafío será encontrar rápidamente respuestas y corregir los problemas que ya generaron el fuerte reclamo de Zubeldía durante la primera mitad.