El fuerte reto de Zubeldía a los jugadores de Fluminense: "Presten atención, carajo"
El entrenador argentino no ocultó su fastidio durante el empate 0-0 ante Independiente Rivadavia por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y exigió una reacción de sus futbolistas.
Fluminense no pudo pasar del 0-0 ante Independiente Rivadavia por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y la preocupación quedó expuesta desde temprano. Durante la pausa de hidratación, Luis Zubeldía protagonizó un fuerte reto a sus jugadores y les reclamó mayor concentración.
La escena ocurrió cuando apenas habían transcurrido 20 minutos del primer tiempo. El entrenador argentino, visiblemente molesto por lo que estaba mostrando su equipo, aprovechó la interrupción para intentar corregir algunos movimientos y exigir una reacción inmediata: “Presten atención, carajo”, se escuchó gritar al técnico, que no estaba conforme con el funcionamiento del conjunto brasileño.
El equipo brasilero no encontraba claridad para avanzar y tenía dificultades para imponer condiciones ante un Independiente Rivadavia que se mostraba ordenado, aprovechaba los espacios y comenzaba a generar situaciones de peligro.
El momento de furia de Luis Zubeldía en Fluminense-Independiente Rivadavia
El conjunto brasileño llegó al partido con la necesidad de mejorar su imagen después de algunas actuaciones que habían generado dudas. Sin embargo, frente a la Lepra mendocina volvió a mostrar problemas para construir juego, poca precisión en los metros finales y dificultades para sostener ataques prolongados. El equipo dirigido por Zubeldía tuvo algunos momentos de presión y consiguió acercarse al área rival, pero no logró mantener ese ritmo durante el encuentro. Cuando encontró espacios para atacar, tampoco tuvo la contundencia necesaria para convertir.
La falta de protagonismo de algunos de sus principales futbolistas también generó preocupación. Hulk tuvo una actuación discreta y terminó siendo despedido con silbidos por los hinchas del Fluminense, mientras que Castillo tampoco logró darle al equipo el peso ofensivo que el entrenador esperaba. La apuesta de Zubeldía por una dupla ofensiva no consiguió traducirse en un dominio claro y el conjunto brasileño terminó sufriendo más de lo previsto ante un rival que llegó dispuesto a jugarle de igual a igual.
Independiente Rivadavia volvió a ser un rival incómodo
El equipo mendocino confirmó en el Maracaná que está dispuesto a competir de igual a igual en esta instancia de la Libertadores. Independiente Rivadavia no se limitó a defenderse y tuvo varios momentos de protagonismo, en los que consiguió manejar la pelota y generar peligro. La Lepra contó con oportunidades para ponerse en ventaja y aprovechó las dificultades que mostró Fluminense durante distintos tramos del partido. Sin embargo, no pudo concretar sus ocasiones y el encuentro terminó sin goles.
El empate dejó la serie completamente abierta. La revancha se jugará el martes 18, desde las 19, en el estadio Malvinas Argentinas, donde Independiente Rivadavia buscará aprovechar la localía para conseguir la clasificación a los cuartos de final. Para Fluminense, en cambio, el desafío será encontrar rápidamente respuestas y corregir los problemas que ya generaron el fuerte reclamo de Zubeldía durante la primera mitad.
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