Roma acelera por Nahuel Molina: presentó una oferta formal al Atlético de Madrid
El club italiano ofreció 17 millones de euros, incluidos bonus, por el lateral argentino, quien aparece entre los futbolistas que el Colchonero está dispuesto a negociar antes del cierre del mercado.
Nahuel Molina podría cambiar de club antes del cierre del mercado de pases europeo. La Roma presentó una oferta formal de 17 millones de euros, incluidos bonus, para quedarse con el lateral derecho argentino del Atlético de Madrid y ya trabaja para alcanzar un acuerdo con el futbolista en los próximos días. El principal impulsor de la operación es Gian Piero Gasperini, quien considera al campeón del mundo como una prioridad para reforzar el sector derecho de la defensa de cara a la nueva temporada.
Desde el Atlético de Madrid no descartan una venta. Molina tiene contrato hasta junio de 2027 y, con el mercado avanzando, la dirigencia entiende que este puede ser el momento ideal para negociar su salida antes de que su cotización disminuya. Si bien la institución española pretende alrededor de 15 millones de euros fijos, la propuesta de la Roma supera esa cifra al incluir variables por objetivos.
En caso de concretarse el traspaso, el defensor regresará a un campeonato que conoce muy bien. Antes de arribar al Atlético en 2022, brilló durante dos temporadas en el Udinese, rendimiento que le permitió dar el salto al equipo dirigido por Diego Simeone. Además, en la capital italiana compartiría plantel con varios compatriotas. Actualmente, la Roma cuenta con Paulo Dybala, Matías Soulé y Santiago Castro, por lo que Molina se sumaría a una importante colonia argentina dentro del conjunto "Giallorosso".
Los números de Nahuel Molina en Atlético de Madrid
Desde su llegada al Atlético de Madrid en 2022, Molina disputó 181 partidos oficiales, en los que convirtió 9 goles y repartió 17 asistencias. Su regularidad lo transformó en una de las piezas más utilizadas por Diego Simeone y también le permitió mantenerse como una fija en la Selección Argentina.
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