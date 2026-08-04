Roma acelera por Nahuel Molina: presentó una oferta formal al Atlético de Madrid

Nahuel Molina podría cambiar de club antes del cierre del mercado de pases europeo. La Roma presentó una oferta formal de 17 millones de euros, incluidos bonus, para quedarse con el lateral derecho argentino del Atlético de Madrid y ya trabaja para alcanzar un acuerdo con el futbolista en los próximos días. El principal impulsor de la operación es Gian Piero Gasperini, quien considera al campeón del mundo como una prioridad para reforzar el sector derecho de la defensa de cara a la nueva temporada.