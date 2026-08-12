Ronaldinho quiere comprar al AS Mónaco de básquet: presentó una millonaria oferta

La iniciativa también contempla darle un lugar al propio Ronaldinho dentro de la estructura institucional. Por el momento, L'Équipe no precisó cuál sería exactamente la función que tendría el brasileño en caso de que su grupo termine quedándose con el control del equipo.

La propuesta llega en un momento especialmente complejo para el AS Mónaco. El 3 de julio, el organismo regulador francés había rechazado la inscripción del club en las competiciones profesionales correspondientes a la temporada 2026/27 debido a la falta de garantías económicas suficientes.

Una crisis que pone en riesgo el futuro del club

Los problemas financieros del Mónaco no son menores. Las deudas acumuladas alcanzan los 24 millones de euros, considerando tanto los pasivos registrados a finales de junio como los fondos que fueron aportados por el Principado para permitir que la institución pudiera completar la temporada anterior.

La situación también tuvo consecuencias deportivas. El AS Mónaco quedó fuera de la Euroliga, torneo en el que había participado durante las últimas cinco temporadas. En la edición 2025/26, el equipo había conseguido avanzar hasta los cuartos de final, instancia en la que fue eliminado por Olympiakos.

En paralelo, el grupo encabezado por Jamal Mashburn había intentado avanzar con la compra. Helen Holdings llegó a presentar una garantía bancaria de 7 millones de euros, pero su solicitud fue rechazada el 1 de agosto debido al incumplimiento de los plazos reglamentarios.

El Mónaco tiene una fecha límite

El escenario obliga al AS Mónaco a moverse con rapidez. La institución tiene tiempo hasta el 18 de agosto para presentar la documentación correspondiente ante el Comité Nacional Olímpico y Deportivo Francés, organismo al que recurrirá para intentar revertir la decisión que puso en riesgo su participación en la máxima categoría.