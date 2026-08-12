Ronaldinho quiere comprar al AS Mónaco de básquet: presentó una millonaria oferta
El exfutbolista brasileño busca quedarse con el control del histórico equipo francés a través de un fondo de inversión.
Ronaldinho sorprendió al meterse de lleno en la disputa por el futuro del AS Mónaco de básquet. El exjugador brasileño, respaldado por Clayton Sport, un fondo de inversión con sede en Andorra, presentó una carta de intención para avanzar en la compra del control del club francés, según informó L'Équipe.
La aparición de esta nueva propuesta modificó por completo el escenario que atravesaba la institución. Hasta ese momento, el principal candidato para hacerse cargo del equipo era Helen Holdings, grupo liderado por el exjugador de la NBA Jamal Mashburn. Las negociaciones con ese sector habían avanzado e incluso existía cierto optimismo dentro de la dirigencia monegasca.
La intervención de Ronaldinho, sin embargo, abrió una nueva alternativa en medio de una situación institucional y financiera extremadamente delicada. El brasileño no solamente busca participar de la operación, sino que su proyecto contempla una importante inyección de dinero para intentar garantizar la continuidad del equipo en el básquet profesional francés y europeo.
El plan de Ronaldinho para salvar al Mónaco
La propuesta presentada por Ronaldinho y Clayton Sport se sostiene sobre tres compromisos económicos principales. El primero consiste en hacerse cargo de una deuda de 2,5 millones de euros con la Euroliga.
A esto se suma una garantía bancaria de 5 millones de euros, exigida por el organismo que regula financieramente la competencia francesa. El tercer punto contempla una inversión cercana a los 10 millones de euros por temporada durante un período de entre tres y cinco años, con el objetivo de sostener el funcionamiento y el proyecto deportivo del club.
La iniciativa también contempla darle un lugar al propio Ronaldinho dentro de la estructura institucional. Por el momento, L'Équipe no precisó cuál sería exactamente la función que tendría el brasileño en caso de que su grupo termine quedándose con el control del equipo.
La propuesta llega en un momento especialmente complejo para el AS Mónaco. El 3 de julio, el organismo regulador francés había rechazado la inscripción del club en las competiciones profesionales correspondientes a la temporada 2026/27 debido a la falta de garantías económicas suficientes.
Una crisis que pone en riesgo el futuro del club
Los problemas financieros del Mónaco no son menores. Las deudas acumuladas alcanzan los 24 millones de euros, considerando tanto los pasivos registrados a finales de junio como los fondos que fueron aportados por el Principado para permitir que la institución pudiera completar la temporada anterior.
La situación también tuvo consecuencias deportivas. El AS Mónaco quedó fuera de la Euroliga, torneo en el que había participado durante las últimas cinco temporadas. En la edición 2025/26, el equipo había conseguido avanzar hasta los cuartos de final, instancia en la que fue eliminado por Olympiakos.
En paralelo, el grupo encabezado por Jamal Mashburn había intentado avanzar con la compra. Helen Holdings llegó a presentar una garantía bancaria de 7 millones de euros, pero su solicitud fue rechazada el 1 de agosto debido al incumplimiento de los plazos reglamentarios.
El Mónaco tiene una fecha límite
El escenario obliga al AS Mónaco a moverse con rapidez. La institución tiene tiempo hasta el 18 de agosto para presentar la documentación correspondiente ante el Comité Nacional Olímpico y Deportivo Francés, organismo al que recurrirá para intentar revertir la decisión que puso en riesgo su participación en la máxima categoría.
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