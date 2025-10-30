Confirmado: el arbitro y el VAR para la final entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia
Nicolás Ramírez será el juez de la final de la Copa Argentina. Habrá VAR por primera vez en el certamen y aún resta definir la sede del partido decisivo.
La organización de la Copa Argentina 2025 confirmó las designaciones arbitrales para la final que protagonizarán Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia. El encuentro, que definirá al nuevo campeón del certamen, todavía no tiene sede confirmada, aunque se espera que la AFA la anuncie en los próximos días. Por primera vez, la definición contará con VAR.
Nicolás Ramírez, el elegido para dirigir la final de la competencia
Nicolás Ramírez fue designado para impartir justicia en la gran final de la competencia, luego de una temporada en la que acumuló buenas actuaciones en la Liga Profesional, con presencias destacadas en clásicos como Independiente–Racing y Boca–River. El árbitro estará acompañado por Adrián Delbarba como asistente número uno, Walter Ferreyra como asistente dos y Fabrizio Llobet en el rol de cuarto árbitro.
A diferencia de las instancias anteriores del certamen, la final contará con la implementación del VAR, una herramienta que se utilizará exclusivamente en este encuentro definitorio. El experimentado Héctor Paletta fue designado como árbitro principal del VAR, mientras que Pablo Dóvalo ocupará el cargo de AVAR.
Expectativa por la sede del partido que definirá el campeón de la Copa Argentina
Si bien la AFA todavía no confirmó la sede del partido decisivo entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia, varias provincias manifestaron su interés en albergar la final. Entre las opciones que se analizan figuran estadios de Córdoba, San Luis y Santiago del Estero, aunque la decisión final se conocerá en los próximos días.
Con los árbitros designados y el VAR confirmado, solo resta definir el escenario donde se coronará al nuevo campeón de la Copa Argentina. Sin lugar a dudas uno de los torneos que más expectativa generó en los últimos años dentro del fútbol argentino y que tendrá un nuevo campeón antes de que termine el 2025.
