Conmebol reveló el audio del VAR sobre la expulsión de Gonzalo Plata por su golpe a Marcos Rojo

CONMEBOL LIBERTADORES | REVISIÓN VAR | RACING VS FLAMENGO | MINUTO 55

Tras el chequeo completo de las imágenes, Piero Maza ratificó la expulsión de Plata, quien se retiró del campo sin protestar. La decisión fue clave en el desarrollo del encuentro, que finalizó 0-0 y selló la clasificación de Flamengo a la final gracias al 1-0 obtenido en la ida.

Con la publicación del audio, Conmebol buscó transparentar el procedimiento del VAR y justificar la sanción que, según los árbitros del sistema, se enmarca claramente dentro de la categoría de conducta violenta.