Conmebol reveló el audio del VAR sobre la expulsión de Gonzalo Plata por su golpe a Marcos Rojo
El ente sudamericano difundió los audios del VAR que confirmaron la tarjeta roja al ecuatoriano por conducta violenta contra Marcos Rojo en el Cilindro.
Conmebol dio a conocer los audios del VAR que respaldaron la expulsión de Gonzalo Plata en el duelo entre Racing y Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores. El delantero ecuatoriano vio la tarjeta roja tras un golpe a Marcos Rojo, una acción que generó polémica y fue revisada por videoarbitraje.
El episodio se produjo a los 10 minutos del segundo tiempo del encuentro disputado en el Cilindro de Avellaneda. El ecuatoriano, delantero de Flamengo, cayó al suelo tras un choque con Marcos Rojo. Cuando el defensor de Racing se acercó para levantarlo, el atacante ecuatoriano respondió con un manotazo a los genitales del rival.
El árbitro Piero Maza no vio la acción directamente, pero el juez de línea Claudio Urrutia, que estaba muy cerca de la jugada, le informó de lo ocurrido. Tras una revisión del VAR, encabezado por Juan Lara, la decisión inicial fue ratificada y Plata recibió la tarjeta roja directa por conducta violenta.
La explicación del VAR
En el audio difundido por la Conmebol, se escucha el análisis de la jugada: “Al minuto 55, luego de un choque casual en el campo, un jugador de casaca roja y negra queda en el piso. Inmediatamente se acerca un jugador de casaca celeste, momento en el cual el jugador de casaca roja y negra golpea con el puño en los genitales del adversario. Lo que se configura como conducta violenta”, explica la voz que acompaña las imágenes.
El árbitro asistente agrega: “Mira Lara. El jugador de Racing intenta levantarlo de la camiseta al jugador de Flamengo y el jugador de Flamengo le da un golpe de puño en los genitales”. Aunque la jugada no contaba con una cámara frontal, el VAR utilizó el registro lateral que mostraba el movimiento del brazo y la reacción de Rojo. “Conducta violenta. Lo va a parar el número 6 y le tira un golpe”, señaló Lara, mientras el AVAR reforzó la observación: “Le da un golpe en los genitales, que es lo que dice. Ahí está”.
Tras el chequeo completo de las imágenes, Piero Maza ratificó la expulsión de Plata, quien se retiró del campo sin protestar. La decisión fue clave en el desarrollo del encuentro, que finalizó 0-0 y selló la clasificación de Flamengo a la final gracias al 1-0 obtenido en la ida.
Con la publicación del audio, Conmebol buscó transparentar el procedimiento del VAR y justificar la sanción que, según los árbitros del sistema, se enmarca claramente dentro de la categoría de conducta violenta.
