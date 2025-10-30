Revelan la millonaria cifra que pagó Angola para jugar un amistoso ante la Selección Argentina
La Federación Angoleña desembolsó cerca de 12 millones de euros para enfrentar a la Selección Argentina en Luanda, en un amistoso que cerrará el 2025.
En el marco de la fecha FIFA de noviembre, la Albiceleste solo disputará un partido y será ante Angola, en lo que será el cierre de su actividad durante 2025. El encuentro se jugará en el Estadio 11 de Novembro, en Luanda, donde se espera un lleno total para recibir al campeón del mundo.
Según informó el medio africano Sport News Africa, la Federación Angoleña de Fútbol pagó alrededor de 12 millones de euros para concretar el amistoso, una cifra millonaria impulsada por un solo motivo: la presencia de Lionel Messi. La expectativa por ver al capitán argentino en acción llevó a agotar todas las entradas disponibles, garantizando un marco espectacular.
El valor de tener al campeón del mundo en un amistoso
Distintas selecciones africanas habían mostrado interés en enfrentar a la Albiceleste, pero muchas desistieron debido a las “exigencias financieras” de la AFA, consideradas demasiado elevadas. Entre ellas se encontraba Marruecos, semifinalista del Mundial de Qatar 2022, que finalmente rechazó la posibilidad de jugar ante el equipo de Lionel Scaloni.
Angola, en cambio, decidió hacer el esfuerzo económico y logró asegurarse el evento deportivo más importante de su historia reciente. El amistoso significará también el regreso de Argentina a África, un continente donde no juega desde hace más de una década.
Cuándo y dónde se jugará el amistoso
El partido entre Argentina y Angola se disputará el viernes 14 de noviembre en Luanda, capital del país africano. Aunque el horario todavía no fue confirmado, se estima que se jugará en horario nocturno local, lo que implicará una diferencia de cuatro horas respecto a la Argentina.
La AFA tiene previsto anunciar la lista de convocados el miércoles 5 de noviembre, antes de que el plantel viaje a España, donde realizará una breve concentración previa al encuentro. Con la figura de Messi como imán global y el atractivo de una nueva gira internacional, el amistoso promete ser un cierre de año inolvidable para la Selección Argentina.
