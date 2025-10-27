Final de la Copa Argentina: confirmaron cuándo se juega Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors
La "Lepra" mendocina y el "Bicho" ya saben qué día se tendrán que enfrentar por el título.
Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia son los finalistas de esta edición de Copa Argentina. Ambos equipos estaban a la espera de conocer la fecha en la que se enfrentarán por el título y este lunes llegó la confirmación.
La AFA informó que la definición del campeonato será el próximo miércoles 5 de noviembre. Sin embargo, todavía falta confirmar la sede y el horario del encuentro.
San Luis, Rosario y Santiago del Estero se perfilan como las principales candidatas para albergar el partido decisivo, una decisión que se tomará en las próximas horas.
Cómo llegó Independiente Rivadavia a la final de la Copa Argentina
Este partido es más que especial para el conjunto mendocino, ya que buscarán alzarse con el primer título de su historia, lo que añade un componente inédito a la definición.
El equipo de Alfredo Berti accedió a la gran final el viernes pasado luego de superar por 4 a 3 en penales -tras un empate 0-0 en el tiempo reglamentario- a River Plate en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Anterior a eso, la Lepra mendocina venció a Tigre en cuatros de final, a Central Córdoba en octavos y a Platense.
Cómo llegó Argentino Juniors a la final de la Copa Argentina
Para el conjunto de La Paternal, la final ofrece la oportunidad de sumar el sexto título en la historia del club y poner fin a una sequía de 15 años sin consagraciones.
En este camino, el Bicho venció a Excursionistas, Aldosivi, Lanús y a Belgrano en las semifinales.
Las últimas finales de Copa Argentina
- 4 de noviembre de 2015 | Boca Juniors 2-0 Rosario Central | Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba
- 15 de diciembre de 2016 | River Plate 4-3 Rosario Central | Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba
- 9 de diciembre de 2017 | River Plate 2-1 Atlético Tucumán | Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
- 6 de diciembre de 2018 | Rosario Central (4) 1-1 (1) Gimnasia de La Plata | Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
- 13 de diciembre de 2019 | River Plate 3-0 Central Córdoba (SE) | Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
- 8 de diciembre de 2021 | Boca Juniors (5) 0-0 (4) Talleres (C) | Estadio Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero
- 30 de octubre de 2022 | Patronato 1-0 Talleres (C) | Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
- 13 de diciembre de 2023 | Estudiantes 1-0 Defensa y Justicia | Estadio Ciudad de Lanús
- 11 de diciembre de 2024 | Central Córdoba (SE) 1-0 Vélez Sarsfield | Estadio 15 de abril, Santa Fe
