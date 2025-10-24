Zielinski explotó tras la eliminación de Belgrano: "¿Cuántas veces nos van a cagar?"

Zielinski fue más allá y pidió que los organismos revisen la actuación de los jueces: “Hacemos un esfuerzo enorme para competir, lo mínimo que queremos es un arbitraje justo. Falcón Pérez manejó todo el partido”.

No es la primera vez que el técnico se muestra molesto por decisiones polémicas. Hace unas semanas, tras el empate de Belgrano ante Estudiantes, también había cuestionado un gol convalidado en el último minuto: “A mi criterio hay mano, según el reglamento debería haberse anulado. Nos vienen perjudicando seguido”, expresó entonces.

Con esta nueva eliminación, Belgrano cierra su participación en la Copa Argentina con sabor amargo y deja al descubierto una tensión creciente entre Zielinski y el arbitraje, un tema que promete seguir dando que hablar en el cierre de la temporada.