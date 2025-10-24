Zielinski explotó tras la eliminación de Belgrano: "¿Cuántas veces nos van a cagar?"
El director técnico del Pirata apuntó duramente contra el árbitro Yael Falcón Pérez luego de la caída ante Argentinos Juniors por Copa Argentina 2025.
La bronca de Ricardo Zielinski estalló en el Gigante de Arroyito después de la eliminación de Belgrano en semifinales de la Copa Argentina 2025, donde su equipo cayó 2-1 ante Argentinos Juniors. El encuentro se resolvió con un discutido penal sancionado por Yael Falcón Pérez, que el delantero Luciano Molina transformó en gol para sellar la clasificación del Bicho.
Tras el pitazo final, el “Ruso” se mostró enfurecido con el arbitraje y lanzó una serie de declaraciones contundentes que resonaron con fuerza en el fútbol argentino. “¿Cuántas veces nos van a cagar?”, disparó el entrenador ante los medios, reflejando su hartazgo con las decisiones arbitrales que, según él, vienen perjudicando al club cordobés.
Zielinski comenzó su descargo mencionando los incidentes en el ingreso de los hinchas piratas, criticando la represión policial que se vivió antes del encuentro: “Cada vez que venimos a Rosario pasa lo mismo, le pegan a la gente”.
Luego, apuntó directamente contra Falcón Pérez: “El árbitro cobró todo para ellos. En el penal, el que agarra es el jugador de Argentinos. No podés cobrar todas las chiquitas en contra y amonestarnos a todos. Vinimos a jugar un partido y terminamos perjudicados otra vez”.
El DT reconoció que su equipo tuvo un segundo tiempo flojo, pero no aceptó que eso justificara el resultado. “Jugamos mal, sí, pero el penal es una vergüenza. Hace diez años que no hablo de los árbitros, pero llega un momento que te cansás”, aseguró.
Zielinski fue más allá y pidió que los organismos revisen la actuación de los jueces: “Hacemos un esfuerzo enorme para competir, lo mínimo que queremos es un arbitraje justo. Falcón Pérez manejó todo el partido”.
No es la primera vez que el técnico se muestra molesto por decisiones polémicas. Hace unas semanas, tras el empate de Belgrano ante Estudiantes, también había cuestionado un gol convalidado en el último minuto: “A mi criterio hay mano, según el reglamento debería haberse anulado. Nos vienen perjudicando seguido”, expresó entonces.
Con esta nueva eliminación, Belgrano cierra su participación en la Copa Argentina con sabor amargo y deja al descubierto una tensión creciente entre Zielinski y el arbitraje, un tema que promete seguir dando que hablar en el cierre de la temporada.
