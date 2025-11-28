Confirmado: Giuliano Galoppo seguirá en River Plate en 2026
El mediocampista será parte del plantel que dirigirá Gallardo el 2026, por eso el club llegará a un acuerdo con el Sao Paulo para quedarse con el pase.
River comenzó su proceso de reconstrucción luego de lo que fue un 2025 realmente tétrico por donde se lo mire. En las últimas horas Marcelo Gallardo comenzó a comunicarles cara a cara a cada uno de los jugadores si los tendrá en cuenta o no para lo que viene y en medio de esto se confirmó la compra de un jugar de São Paulo.
Se trata de Giuliano Galoppo, el mediocampista hace muchos años que viene siendo pedido por el Muñeco y finalmente fue ahora que pudo calzarse la camiseta de La Banda. El acuerdo que se firmó fue un préstamo de 12 meses con una obligación de compra por el 60% de la ficha en base a cantidad de minutos jugados.
El caso es que Galoppo no terminó de cumplir los objetivos planteados en la operación y es por eso que River ya no tenía la obligación de comprar. No obstante, Gallardo quedó conforme con su desempeño durante este 2025 e incluso cree que puede sacarle más jugo con un mediocampo mejor armado, por lo que pidió su continuidad.
A pesar de que Galoppo no llegó a cumplir la cantidad de minutos para que se efectivice esa cláusula, el Muñeco Gallardo lo tiene dentro de sus planes para la próxima temporada. Por esta razón, el Más Grande está decidido a negociar con el club brasileño dueño de su pase para reternlo.
Las condiciones del acuerdo entre River y Sao Paulo por Giuliano Galoppo
Giuliano Galoppo llegó a River cedido desde el Sao Pablo en enero de 2025. El préstamo acordado con la institución de Brasil rige hasta el próximo 31 de diciembre. Según las condiciones del acuerdo, si Giuliano Galoppo jugaba el 50% de los partidos oficiales de River en 2025, habiendo estado al menos 45 minutos en cada uno de ese 50%, el Millo estaba obligado a ejecutar la obligación de compra en 3.600.000 dólares netos, por el 60% del pase.
Los números de Galoppo en River
El mediocampista disputó 35 partidos oficiales, de los cuales en 26 jugó al menos 45 minutos. En total, el Millonario tuvo en el año 54 partidos oficiales; con lo cual no llega al 50% requerido. En esos 35 partidos, el mediocampista anotó siete goles, dio una asistencia, sufrió una expulsión y fue titular en 23 ocasiones. Frente a Racing, ingresó a los 10 minutos del segundo tiempo, por Thiago Acosta.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario