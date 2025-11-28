El jugador que la rompió en su selección, se retiro y se volvió millonario con la tecnología financiera

En 2021 y luego de un extenso paso por el Southampton, Bertrand se incorporó al Leicester City y sumó un nuevo título con la obtención de la Community Shield. Sin embargo, tras un año sin competir, decidió retirarse del fútbol profesional a los 34 años.

Su vida después del retiro

Tras retirarse del fútbol, Bertrand se volcó al mundo empresarial. En 2015 fundó Silicon Markets, una empresa de tecnología financiera que facilita herramientas de inversión. Este nuevo capítulo en su vida lo catapultó como uno de los empresarios más importantes del mundo.