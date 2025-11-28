El jugador que la rompió en su selección, se retiro y se volvió millonario con la tecnología financiera
Campeón de la Champions League, este exjugador se volcó al mundo empresarial luego de colgar los botines. ¿De quién se trata?
Luego de colgar los botines, muchos jugadores de fútbol se enfrentan a un dilema complejo de resolver. Algunos permanecen en el mundo deportivo, mientras que otros se lanzan a nuevas aventuras, con el objetivo de encontrar estabilidad y serenidad lejos de las presiones y exigencias del deporte.
Ryan Bertrand decidió tomar la segunda vía. Luego de alzarse con la Champions League y defender los colores del Chelsea, el inglés se volcó al mundo empresarial tras colgar los botines. Esta novedosa iniciativa le permitió generar millones de dólares, convirtiéndose en un empresario de primer nivel.
Ryan Bertrand y su paso por el fútbol
Bertrand inició su trayectoria en el Chelsea en 2006, pero salió en busca de minutos para ganar experiencia. Pasó por el AFC Bournemouth, Oldham Athletic y Norwich City, equipos que lo formaron y le permitieron mejorar su rendimiento dentro del campo de juego.
Su gran oportunidad llegó en 2012 al regresar a los "Blues", formando parte de un equipo que marcó historia al conquistar la UEFA Champions League. Con el club londinense también obtuvo la FA Cup y la Europa League en la temporada siguiente.
Después de un corto período en el Aston Villa, Bertrand encontró en el Southampton su lugar en el mundo. Allí permaneció durante ocho temporadas y disputó cerca de 240 encuentros oficiales. Además, su gran rendimiento le permitió ganarse un lugar en la Selección de Inglaterra, con la que participó en la Eurocopa 2016.
En 2021 y luego de un extenso paso por el Southampton, Bertrand se incorporó al Leicester City y sumó un nuevo título con la obtención de la Community Shield. Sin embargo, tras un año sin competir, decidió retirarse del fútbol profesional a los 34 años.
Su vida después del retiro
Tras retirarse del fútbol, Bertrand se volcó al mundo empresarial. En 2015 fundó Silicon Markets, una empresa de tecnología financiera que facilita herramientas de inversión. Este nuevo capítulo en su vida lo catapultó como uno de los empresarios más importantes del mundo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario