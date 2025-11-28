Juan Sebastián Verón rompió el silencio tras la sanción de la AFA: "Esto puede terminar en un descenso"

Y a partir de un mensaje que publicó el dirigente Pablo Toviggino en redes sociales, aseguró: “Lo tomo como una chicana, son cuestiones de redes sociales, lo que sí es grave la amenaza a una institución y a un dirigente en un ámbito que no corresponde”.

“Vamos a estar atentos porque de ahí parte después el accionar, que generalmente no terminan bien estas cosas. Pueden terminar con un descenso, con malos arbitrajes, es algo que está pasando y estamos acostumbrados”, relató.

luego explicó: “Lo primero que preguntamos siempre es qué árbitro nos toca y quién va a estar en el VAR porque en definitiva ahí se resuelve todo”.

Entre otras cosas, Toviggino había dicho posteado: “Qué 2026 te/nos espera, cuidate mucho boina multicolor” (en alusión a la boina que utilizó Verón en sus últimas apariciones públicas).

El presidente de Estudiantes también se refirió a la creciente desconfianza en el arbitraje y el sistema de control de los partidos, señalando que la preocupación por los árbitros y el VAR se ha vuelto una constante: “No se puede estar pensando siempre en lo que va a pasar en un partido con los arbitrajes, hay una cuestión que sobrevuela los partidos y nosotros lo primero que hacemos es ver quién nos toca como árbitro y en el VAR, porque se decide ahí”. Para Verón, esta atmósfera de sospecha erosiona la competitividad y el sentido del sacrificio deportivo.

El exfutbolista negó cualquier aspiración política dentro de la Asociación del Fútbol Argentino y remarcó que su único interés es mejorar el fútbol desde lo deportivo y lo social: “Nunca me manifesté ni tengo en mis objetivos ser presidente de AFA, nunca me interesó, sí me interesa en lo deportivo y en lo social, que los campeonatos sean mejores, los recursos sean más, que la gente pueda ir a ver a su equipo de local y de visitante. Un fútbol mejor, pero no necesariamente tengo que ser presidente de AFA”.

E insistió en que su accionar responde a la defensa de su club y a la búsqueda de un fútbol más justo: “No lo hice de manera impulsiva sino que yo tengo que defender a mi club con la verdad, no me puedo quedar de brazos cruzados viendo que me pasan por adelante tomando decisiones a piacere, como tienen ganas”.

El análisis del presidente de Estudiantes también incluyó una crítica a la falta de debate en el seno del fútbol argentino: “¿Quién se opuso hasta hoy? Dejé de ir porque las discusiones son otras. Yo por qué tendría que oponerme si no se opone nadie, si todo va camino a… Es una decisión conjunta adónde querés llevar el fútbol”, enfatizó, apuntando contra la pasividad de los actores principales y de una toma de de decisiones de manera unilateral.