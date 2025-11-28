Hinchas de Flamengo agredieron a periodista brasileña que cubre la final de la Libertadores

video periodista brasileña agredida

“En el segundo momento vi que fue intencional. Y en el tercero me di la vuelta para intentar comprender qué estaba pasando y encontrar al responsable. Hablé con los hinchas que estaban allí, pero no encontramos a la persona”, explicó.

“Todo esto es parte del juego, pero hay cosas que no son bromas, que no son solo emoción. Hay cosas que son agresiones. Y lo que pasó hoy fue una agresión. Una situación lamentable”, añadió la cronista.

Y finalizó: “Me entristeció mucho haber vivido esto y que todavía siga sucediendo. Espero que no vuelva a ocurrir y que sirva de lección para quienes faltan al respeto a los periodistas que trabajan en la calle, especialmente a las mujeres. Que se den cuenta”.