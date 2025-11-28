El supuesto posteo de la esposa de Juan Sebastián Verón tratando de "sorete" a Lionel Messi
Tras las sanciones de la AFA a Estudiantes, varios medios difundieron una historia de Instagram de la esposa del presidente del "Pincha", apuntando contra el 10 por defender "al gordo".
Escala la tensión en el mundo del fútbol argentino, y luego de las sanciones del Tribunal de Disciplina de la AFA contra Estudiantes y Juan Sebastián Verón, la esposa del exfutbolista se volvió tendencia en las redes sociales por la viralización de algunos supuestos posteos en donde dispara hasta contra Lionel Messi.
Para seguir sumando polémicas, la casa madre confirmó este jueves las sanciones para Estudiantes por el "pasillo de honor" de espaldas a los futbolistas de Rosario Central, con duras suspensiones tanto para los jugadores como para Verón, quien recibió una pena de seis meses.
"Sancionar al presidente del club Juan Sebastián Verón con una suspensión de seis (6) meses para toda actividad relacionada con el fútbol, por infracción al art. 12 del Código Disciplinario", dice la resolución de la casa madre del fútbol argentino.
En este marco, se viralizaron algunas publicaciones atribuidas a Valentina Martin, la esposa de la "Brujita", con fuertes declaraciones.
"El miamense, el inglés, el vendido... el que volvió, el que nos hizo más grandes, el único que tiene los huevos bien puestos y que doy fe que pelea porque todo sea un poco mejor y que es más argentino que el sorete que ganó el Mundial y que vive en Miami, amigo del gordo", sentenció la mujer, en lo que muchos interpretaron un golpe nada menos que a Messi, por su amistad con Chiqui Tapia.
Tras pedir por la salida de los "mafiosos del fútbol argentino", la mujer concluyó su publicación declarándose como "más veronista que nunca". Luego de algunas minutos con muchas repercusiones, cerró su cuenta de Instagram.
En un segundo texto, Valentina afirmó que a Verón lo "quieren sacar del medio" porque le "tienen terror", y sentenció: "Ni un paso atrás, es momento de dar el golpe y terminar con esta mafia. No solo tenés el apoyo de todo Estudiantes, sino de gran parte del fútbol argentino. Adelante Juan Sebastián, adelante".
