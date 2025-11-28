El supuesto posteo de la esposa de Juan Sebastián Verón tratando de "sorete" a Lionel Messi

Tras pedir por la salida de los "mafiosos del fútbol argentino", la mujer concluyó su publicación declarándose como "más veronista que nunca". Luego de algunas minutos con muchas repercusiones, cerró su cuenta de Instagram.

En un segundo texto, Valentina afirmó que a Verón lo "quieren sacar del medio" porque le "tienen terror", y sentenció: "Ni un paso atrás, es momento de dar el golpe y terminar con esta mafia. No solo tenés el apoyo de todo Estudiantes, sino de gran parte del fútbol argentino. Adelante Juan Sebastián, adelante".