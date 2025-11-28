Manejaba borracho, enyesado y chocó a tres autos estacionados en Palermo: "No sé qué pasó"

chocó tres autos en palermo

En medio de la tensión, el conductor solo se dignó a comunicarse con los efectivos en breves oportunidades. Personal del SAME también acudió al lugar en un primer momento para atenderlo por contusiones leves.

A las 8.45 arribó al lugar un oficial de la Policía Científica para realizarle el test de alcoholemia, lo que llamó la atención de los presentes en el lugar.

Finalmente, dos horas después del choque, el resultado arrojó que el conductor tenía 1,5 gramos de alcohol en sangre, cifra considerada como "ebriedad parcial o moderada", que se caracteriza clínicamente por "marcha tambaleante, visión borrosa o doble, incoordinación muscular, dificultad para hablar e hipotensión arterial, taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, hipoglucemia, hipotermia y depresión del sistema nervioso central”.

Minutos después del hecho, Nicolás, dueño del Honda, llegó al lugar y se encontró con su vehículo destrozado: “Fui a dormir de un amigo, vine a buscar el auto porque me iba a trabajar y me encontré con esta situación”, contó el joven. Al ser consultado si había mantenido comunicación con el conductor, se mostró bastante molesto: “No, no quiero saber nada, estoy tomando imágenes para hacer la denuncia”.

Con motivo del operativo, personal de Tránsito presente en el lugar procedió a realizar un corte total de la calle Godoy Cruz.

La Unidad de Flagrancia Norte dispuso que el conductor sea sometido a test de alcoholemia y narcotest, los cuales fueron realizados a casi dos horas del choque. También se ordenó que se implante una consigna policial a la espera de los dueños de los demás vehículos involucrados.

Cerca de las 9.15, el hombre finalmente descendió de su vehículo y fue acompañado por los policías hasta el patrullero para ser trasladado a la comisaría.