Jorge Rial le ganó el Martin Fierro a Jonatan Viale: Argenzuela es el mejor programa periodístico
Sin el conductor presente, Diego Brancatelli recibió la estatuilla junto a todo el equipo del programa de C5N.
Argenzuela, el programa de Jorge Rial, ganó el Martin Fierro de Cable 2025 a mejor programa periodístico, sumando así otra estatuilla para C5N, y con un gustito especial, ya que en la terna se encontraba Jonatan Viale.
El ciclo de Rial se quedó así con una de las estatuillas más importantes de la noche. Compartía terna con A dos voces (Marcelo Bonelli – Edgardo Alfano – TN), ADN federal (Tomás Méndez – CANAL 26), ¿La ves? (Jonatan Viale – TN) y Minuto Uno (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N).
Contra toda expectativa, el conductor no estuvo presente en la ceremonia, por lo que la estatuilla la recibió Diego Brancatelli y parte del equipo.
"Primero el saludo de y para Jorge Rial que por decisión personal y coherencia decidió no estar esta noche acá con nosotros en esta fiesta, pero sí está en nuestro corazón. Para mí, sin lugar a dudas, el mejor conductor de la televisión argentina, el mejor compañero de trabajo, realmente un fenómeno que nos dio gusto conocer por su generosidad y por permitirnos a todos ser libres, como nos permite el canal", aseguró el columnista político del programa galardonado.
Brancatelli destacó ser "el programa con las mejores fuentes del periodismo y que incomoda al poder", y señaló: "A este poder que si bien hay muchos periodistas que defienden la libertad de expresión, se olvidaron de investigar y denunciar como lo hacían con los gobiernos anteriores. Ahora callan y hay temas que no hacen tapa y deciden tapar. Nosotros tapamos todo y vamos a seguir molestando".
El periodista le agradeció irónicamente a "este gobierno que nos hace fácil todas las tardes porque nos da material todos los días", y concluyó con una dedicatoria especial a Pablo Grillo.
“Hay un montón de gente que la está pasando muy mal. Este programa fue el que destapó el choreo en área de discapacidad. Este programa sirve para eso”, cerró Sofía Caram.
