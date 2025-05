Confirmado: Kevin Lomónaco será convocado a la Selección Argentina

El respaldo de Julio Vaccari y una oportunidad merecida

“Si te digo que me muero de ganas de que Kevin pueda jugar en la Selección, si te digo que el chico está preparado, que tiene todas las condiciones para hacerlo…”, había declarado Vaccari en conferencia de prensa, cuando el rumor de su convocatoria empezaba a circular.

El rendimiento de Lomónaco, sólido en la marca y preciso en la salida, no pasó desapercibido para el cuerpo técnico del campeón del mundo, que busca renovar la base con jóvenes del fútbol local. Con pasos por las selecciones Sub 15 y Sub 17, ya conoce el escudo argentino. Ahora, tendrá la chance de lucirlo en el equipo mayor y en una competencia oficial.

image.png

¿Quiénes lo acompañarán del ámbito local?

Además del defensor del Rojo, Scaloni planea citar a otros jugadores del torneo argentino. Entre los nombres que suenan con fuerza están:

Gonzalo Montiel , de River, que regresaría al equipo tras sus buenas actuaciones recientes.

Franco Mastantuono , la joya de 16 años también de River, que podría tener su primer llamado a la Mayor.

Juan Nardoni, mediocampista de Racing, que también está en carpeta del DT.

Con el Mundial 2026 en el horizonte, la Selección comienza una etapa de renovación controlada, y Kevin Lomónaco será una de las nuevas caras que buscará ganarse un lugar.