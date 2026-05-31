La foto del Dibu Martínez que preocupa en la Selección Argentina a días del Mundial 2026

La lesión no requirió intervención quirúrgica y demanda cerca de 20 días de recuperación. Según trascendió, ya transcurrió más de la mitad de ese plazo, por lo que la evolución es seguida con optimismo. Debido a esta situación, Martínez se perdería los amistosos preparatorios ante Honduras, programado para el 6 de junio en Texas, e Islandia, previsto para el 9 de junio en Alabama.

Cuándo podría volver a jugar con la Selección argentina

Los tiempos estimados por el cuerpo médico permiten proyectar el regreso del marplatense para el debut de la Selección argentina en la Copa del Mundo. El primer compromiso del equipo de Scaloni será el 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas. Posteriormente, la Albiceleste completará su participación en el Grupo J ante Austria y Jordania, ambos encuentros en Dallas.

La lesión se produjo de manera inesperada durante la entrada en calor previa a la final de la Europa League entre Aston Villa y Friburgo. A pesar del golpe, Martínez disputó los 90 minutos del partido y fue parte de la victoria por 3-0 que le permitió a su equipo consagrarse campeón. “Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor. Y no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida. Y lo sigo haciendo”, reveló el marplatense en una entrevista con ESPN tras el partido.