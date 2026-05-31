La foto del Dibu Martínez que preocupa en la Selección Argentina a días del Mundial 2026
El arquero compartió una imagen junto a Lisandro Martínez durante el viaje a Kansas y un detalle en su mano derecha preocupó a los hinchas.
Emiliano “Dibu” Martínez encendió las alarmas entre los hinchas de la Selección Argentina al aparecer con un vendaje en su mano derecha durante el viaje rumbo a Kansas. Aunque existe preocupación por su estado físico, los plazos médicos permiten pensar en su presencia para el debut de la Albiceleste en el Mundial 2026.
A pocos días del inicio de la copa del mundo, una imagen compartida por el arquero volvió a generar inquietud entre los seguidores de la Selección argentina. El arquero publicó una fotografía junto a Lisandro Martínez durante el vuelo rumbo a Kansas y un detalle no pasó desapercibido: un vendaje especial en su mano derecha, la misma en la que sufrió una lesión antes de la final de la Europa League.
La lesión de Dibu Martínez y los tiempos de recuperación
Pese a la preocupación inicial, dentro del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni predomina la tranquilidad. Los estudios realizados en los últimos días confirmaron que el arquero sufrió una pequeña fractura en el dedo anular de la mano derecha.
La lesión no requirió intervención quirúrgica y demanda cerca de 20 días de recuperación. Según trascendió, ya transcurrió más de la mitad de ese plazo, por lo que la evolución es seguida con optimismo. Debido a esta situación, Martínez se perdería los amistosos preparatorios ante Honduras, programado para el 6 de junio en Texas, e Islandia, previsto para el 9 de junio en Alabama.
Cuándo podría volver a jugar con la Selección argentina
Los tiempos estimados por el cuerpo médico permiten proyectar el regreso del marplatense para el debut de la Selección argentina en la Copa del Mundo. El primer compromiso del equipo de Scaloni será el 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas. Posteriormente, la Albiceleste completará su participación en el Grupo J ante Austria y Jordania, ambos encuentros en Dallas.
La lesión se produjo de manera inesperada durante la entrada en calor previa a la final de la Europa League entre Aston Villa y Friburgo. A pesar del golpe, Martínez disputó los 90 minutos del partido y fue parte de la victoria por 3-0 que le permitió a su equipo consagrarse campeón. “Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor. Y no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida. Y lo sigo haciendo”, reveló el marplatense en una entrevista con ESPN tras el partido.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario