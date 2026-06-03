NBA EN VIVO: a qué hora y cómo ver San Antonio Spurs vs. New York Knicks por el juego 1 de las Finales
San Antonio Spurs y New York Knicks comienzan la definición de la NBA. El primer juego se disputa este miércoles y podrá verse en vivo desde Argentina.
La espera terminó y la NBA ya tiene a sus dos finalistas. San Antonio Spurs y New York Knicks comenzarán este miércoles la serie decisiva por el trofeo Larry O'Brien, en una definición que promete reunir a dos de los equipos más atractivos de la temporada.
Los Spurs llegan impulsados por el extraordinario presente de Victor Wembanyama. El francés de 22 años se consolidó como la gran figura de la franquicia texana y lideró una campaña que incluyó 62 victorias en la fase regular y la eliminación del campeón defensor, Oklahoma City Thunder, en siete partidos.
En estos playoffs, el pívot de 2,24 metros registra promedios de 23,2 puntos, 10,8 rebotes y 3,5 tapones por encuentro, números que lo colocan entre las máximas estrellas de la liga. “Ganar el trofeo Larry O’Brien es un sueño de la infancia y una oportunidad única en la vida”, expresó Wembanyama en la previa del inicio de la serie.
Los Knicks buscan terminar con una sequía histórica
Del otro lado estarán los New York Knicks, que intentarán conquistar un campeonato que se les niega desde 1973. El conjunto neoyorquino tiene como principal referente a Jalen Brunson, quien atraviesa una destacada postemporada con un promedio de 26 puntos por partido y llega respaldado por una racha de 11 victorias consecutivas en la Conferencia Este.
“Es una oportunidad que no puedes dar por sentada”, señaló Brunson al referirse a la posibilidad de disputar unas Finales de la NBA. Además, los Knicks cuentan con una ventaja física importante, ya que tuvieron casi una semana más de descanso que su rival. Durante la temporada regular también lograron imponerse en dos de los tres enfrentamientos ante San Antonio, incluida la final de la NBA Cup disputada en diciembre.
Karl-Anthony Towns y OG Anunoby aparecen como piezas fundamentales para intentar neutralizar el impacto de Wembanyama y acercar a la franquicia de la Gran Manzana a un título largamente esperado.
A qué hora juegan Spurs vs. Knicks y dónde verlo en vivo
El primer partido de las Finales de la NBA se disputará este miércoles 3 de junio desde las 21.30 (hora de Argentina) en San Antonio. La serie podrá seguirse en vivo desde Argentina a través de Prime Video y también mediante NBA League Pass, la plataforma oficial de la liga estadounidense.
Calendario de las Finales de la NBA 2026
- Partido 1: miércoles 3 de junio, 21.30 (San Antonio)
- Partido 2: domingo 7 de junio, 21.00 (San Antonio)
- Partido 3: miércoles 10 de junio, 21.30 (Nueva York)
- Partido 4: viernes 12 de junio, 21.30 (Nueva York)
- Partido 5*: lunes 15 de junio, 21.30 (San Antonio)
- Partido 6*: jueves 18 de junio, 21.30 (Nueva York)
- Partido 7*: domingo 21 de junio, 21.00 (San Antonio)
* En caso de ser necesarios.
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