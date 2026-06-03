NBA EN VIVO: a qué hora y cómo ver San Antonio Spurs vs. New York Knicks por el juego 1 de las Finales

“Es una oportunidad que no puedes dar por sentada”, señaló Brunson al referirse a la posibilidad de disputar unas Finales de la NBA. Además, los Knicks cuentan con una ventaja física importante, ya que tuvieron casi una semana más de descanso que su rival. Durante la temporada regular también lograron imponerse en dos de los tres enfrentamientos ante San Antonio, incluida la final de la NBA Cup disputada en diciembre.

Karl-Anthony Towns y OG Anunoby aparecen como piezas fundamentales para intentar neutralizar el impacto de Wembanyama y acercar a la franquicia de la Gran Manzana a un título largamente esperado.

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A qué hora juegan Spurs vs. Knicks y dónde verlo en vivo

El primer partido de las Finales de la NBA se disputará este miércoles 3 de junio desde las 21.30 (hora de Argentina) en San Antonio. La serie podrá seguirse en vivo desde Argentina a través de Prime Video y también mediante NBA League Pass, la plataforma oficial de la liga estadounidense.

Calendario de las Finales de la NBA 2026

Partido 1: miércoles 3 de junio, 21.30 (San Antonio)

Partido 2: domingo 7 de junio, 21.00 (San Antonio)

Partido 3: miércoles 10 de junio, 21.30 (Nueva York)

Partido 4: viernes 12 de junio, 21.30 (Nueva York)

Partido 5*: lunes 15 de junio, 21.30 (San Antonio)

Partido 6*: jueves 18 de junio, 21.30 (Nueva York)

Partido 7*: domingo 21 de junio, 21.00 (San Antonio)

* En caso de ser necesarios.