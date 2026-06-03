Boca abierta: Riquelme pateó el tablero, prometió a Haaland para después del Mundial 2026 y mostró la "9"

El duelo con Florentino Pérez en Real Madrid

Respecto al futuro entrenador, Riquelme descartó rotundamente a José Mourinho, el gran favorito del actual oficialismo. "No me gusta Mourinho para mi proyecto. Tengo otro entrenador. El nombre vamos a intentar que sea el que todos los aficionados quieren", indicó de forma misteriosa, abriendo la puerta a grandes especulaciones.

En la vereda de enfrente, Florentino Pérez no se queda de brazos cruzados. Si logra la reelección, el actual presidente prepara las contrataciones de los defensores Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, sumado al inminente regreso del técnico portugués a la Casa Blanca tras más de una década.