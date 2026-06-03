Boca abierta: Riquelme pateó el tablero, prometió a Haaland para después del Mundial 2026 y mostró la "9"
El escenario electoral del Real Madrid arde. El candidato opositor Enrique Riquelme promete romper el mercado con Erling Haaland si destrona al oficialismo.
Las próximas elecciones en el Real Madrid sumaron un condimento inesperado que sacudió al mundo del fútbol. El candidato opositor Enrique Riquelme anunció una propuesta impactante para finalizar el mandato de Florentino Pérez, comprometiéndose a contratar a Erling Haaland y al mediocampista español Rodri si resulta ganador.
La fuerte apuesta de Riquelme por Haaland y Rodri
En diálogo con El Hormiguero, el dirigente reveló que, de ser elegido, cerrará las llegadas de las dos estrellas del Manchester City. Además, fue contundente con la garantía que le ofrece a la masa societaria: "Si incumplo alguna de mis promesas respecto a estos jugadores, he firmado una garantía donde pagaría el 100% de todas las cuotas de todos los socios de la próxima temporada".
Sobre Rodri, reciente ganador del Balón de Oro 2024, destacó que es "un perfil que necesita el Madrid" y aseguró que, bajo su gestión, "el Real Madrid tendrá un español en el Mundial".
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El duelo con Florentino Pérez en Real Madrid
Respecto al futuro entrenador, Riquelme descartó rotundamente a José Mourinho, el gran favorito del actual oficialismo. "No me gusta Mourinho para mi proyecto. Tengo otro entrenador. El nombre vamos a intentar que sea el que todos los aficionados quieren", indicó de forma misteriosa, abriendo la puerta a grandes especulaciones.
En la vereda de enfrente, Florentino Pérez no se queda de brazos cruzados. Si logra la reelección, el actual presidente prepara las contrataciones de los defensores Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, sumado al inminente regreso del técnico portugués a la Casa Blanca tras más de una década.
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