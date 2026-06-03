Atención Argentina: Argelia dio el golpe y venció a Países Bajos antes del Mundial 2026

Embed ¡AH BUENO, DEFINÍ COMO QUIERAS! Hadj Moussa enganchó y sacó un zurdazo fenomenal para el 1-0 de Argelia sobre Países Bajos en un amistoso internacional antes del Mundial. ¡GOLAZO!



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Con este resultado, Argelia llega fortalecida a la recta final de su preparación para el Mundial. El conjunto africano disputará un último amistoso frente a Bolivia, ya instalado en Kansas City, antes de enfocarse plenamente en el estreno ante la Selección Argentina. El duelo entre la Albiceleste y Argelia está programado para el 16 de junio y marcará el inicio del camino del equipo de Lionel Scaloni en el Grupo J del Mundial 2026.

Mientras tanto, el triunfo en Rotterdam alimenta la ilusión de los argelinos y confirma que el primer rival argentino llegará con el ánimo en alza tras protagonizar uno de los grandes batacazos de la previa mundialista.

Los números del triunfo de Argelia ante Países Bajos