Atención Argentina: Argelia dio el golpe y venció a Países Bajos antes del Mundial 2026
Argelia sorprendió a Países Bajos con un triunfo por 1-0 en Rotterdam y llega fortalecida al debut frente a la Selección Argentina.
La Selección Argentina sigue de cerca los movimientos de sus futuros rivales en el Mundial 2026 y este miércoles recibió una señal de alerta. Argelia, primer adversario de la Albiceleste en la fase de grupos, consiguió un resonante triunfo por 1-0 frente a Países Bajos en Rotterdam.
El encuentro se disputó en el estadio De Kuip y parecía encaminado hacia un empate sin goles. Sin embargo, cuando restaban apenas cinco minutos para el final, apareció Anis Hadj para inclinar la balanza a favor de los africanos. El resultado significó un fuerte impacto en la previa de la Copa del Mundo, ya que los neerlandeses eran favoritos y se despedían de su público antes de viajar hacia Estados Unidos, México y Canadá.
La acción decisiva llegó a los 85 minutos. Hadj recibió sobre el sector derecho, avanzó hacia el centro y sacó un potente remate de zurda que se clavó junto al segundo palo del arquero Robin Roefs. El gol desató el festejo de los miles de hinchas argelinos presentes en Rotterdam y terminó sellando una victoria histórica.
Más allá del tanto decisivo, Argelia sostuvo gran parte de su éxito en la actuación de Luca Zidane. El arquero, hijo de la leyenda francesa Zinedine Zidane, respondió cada vez que fue exigido y se convirtió en una de las figuras de la noche. El seleccionado africano también mostró solidez defensiva y logró complicar a Países Bajos en varios pasajes del segundo tiempo, especialmente a través de rápidas transiciones ofensivas.
Con este resultado, Argelia llega fortalecida a la recta final de su preparación para el Mundial. El conjunto africano disputará un último amistoso frente a Bolivia, ya instalado en Kansas City, antes de enfocarse plenamente en el estreno ante la Selección Argentina. El duelo entre la Albiceleste y Argelia está programado para el 16 de junio y marcará el inicio del camino del equipo de Lionel Scaloni en el Grupo J del Mundial 2026.
Mientras tanto, el triunfo en Rotterdam alimenta la ilusión de los argelinos y confirma que el primer rival argentino llegará con el ánimo en alza tras protagonizar uno de los grandes batacazos de la previa mundialista.
Los números del triunfo de Argelia ante Países Bajos
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario