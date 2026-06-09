Confirmado y con sor presasLos 11 de Scaloni para el amistoso ante Islandia, último antes del Mundial 2026
Lionel Messi va a sumar minutos ante Islandia en el último amistoso de la Selección Argentina antes del debut frente a Argelia en el Mundial 2026.
La cuenta regresiva para el Mundial 2026 entra en su etapa final y la Selección Argentina tendrá una última prueba antes del debut frente a Argelia. El equipo de Lionel Scaloni se medirá con Islandia en Alabama en un amistoso que sirve para ajustar los últimos detalles de cara al estreno en la Copa del Mundo.
Luego de la victoria por 2 a 0 sobre Honduras, el cuerpo técnico busca darle minutos a la base de futbolistas que perfila como titulares para el inicio del certamen. La principal noticia pasa por el regreso de Lionel Messi. El capitán dejó atrás la lesión muscular sufrida en Inter Miami y sumará rodaje con vistas al compromiso mundialista, aunque no de titular.
La intención del entrenador es que varios de los habituales titulares lleguen con ritmo competitivo al debut del 16 de junio frente a Argelia. Por ese motivo, además de Messi, también tendrían continuidad Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.
Exequiel Palacios se mantiene entre los titulares y completar la zona media en un esquema que buscará darle funcionamiento al equipo antes del inicio del torneo. En contrapartida, Emiliano Martínez, Leandro Paredes y Julián Álvarez continuarán con sus respectivas recuperaciones físicas y no serán arriesgados en este compromiso.
Desde el cuerpo técnico consideran prioritario que lleguen en plenitud al debut mundialista, especialmente en los casos del Dibu Martínez y Álvarez, quienes son considerados piezas fundamentales para el once principal.
Los 11 de Lionel Scaloni: la formación de Argentina ante Islandia
La formación para enfrentar a Islandia es: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Gio Lo Celso, Exequiel Palacios y Valentín Barco; Nico Paz, Giuliano Simeone; y Flaco López.
El encuentro representará la última oportunidad para que Scaloni saque conclusiones antes de confirmar definitivamente el equipo que buscará iniciar con el pie derecho el camino de Argentina en el Mundial 2026.
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