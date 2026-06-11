Inquietud en la Selección Argentina: Nicolás Tagliafico tiene molestias y preocupa a Scaloni
El lateral izquierdo arrastra una molestia física desde el amistoso frente a Honduras y su evolución es seguida de cerca por el entrenador. No estaría descartado, pero...
La Selección Argentina atraviesa los últimos días de preparación antes de su debut en el Mundial 2026, pero una situación inesperada comenzó a generar preocupación dentro del cuerpo técnico. Nicolás Tagliafico, uno de los habituales titulares de Lionel Scaloni, no se encuentra en plenitud física y su estado encendió algunas alarmas a menos de una semana del estreno frente a Argelia.
El defensor sufrió una molestia luego del amistoso disputado ante Honduras y desde entonces no logró entrenarse con absoluta normalidad. Si bien en principio no se trata de una lesión de gravedad ni corre riesgo su participación en la Copa del Mundo, la incertidumbre está puesta en si llegará en condiciones óptimas para formar parte del once inicial el próximo 16 de junio.
La situación comenzó a tomar fuerza luego de que el futbolista no integrara siquiera el banco de suplentes en el encuentro posterior frente a Islandia. La decisión fue interpretada como una medida preventiva por parte del cuerpo técnico, que prefirió no exigirlo físicamente mientras continúa con su recuperación. Sin embargo, con el correr de los días la preocupación se mantuvo debido a que el lateral todavía no pudo reincorporarse plenamente a los trabajos grupales..
Desde el entorno de la selección siguen de cerca su evolución y esperan que las próximas jornadas resulten determinantes. El zurdo es una pieza importante dentro del esquema de Scaloni, no solo por su experiencia en grandes competencias sino también porque ocupa una posición donde Argentina no cuenta con demasiadas variantes naturales. Por esa razón, cualquier inconveniente físico genera una atención especial.
Las versiones surgidas en distintos medios coinciden en que el jugador terminó con molestias luego del compromiso ante Honduras. Diego Monroig, periodista que sigue habitualmente la actualidad del seleccionado en ESPN, explicó: "Una noticia en desarrollo que seguiremos averiguando durante el día. Tengo la información de que hay un titular con signo de interrogación por cuestiones físicas. Iba a debutar con Argelia y me parece que por cuestiones físicas veremos si es tan rotundo para decir que no van a poder contar con él o lo van a tener que esperar hasta último momento. Hay un titular que preocupa a Scaloni a estas horas".
Por su parte, Mariano Antico en TyC Sports también brindó detalles sobre la situación y señaló: "Hay preocupación en el cuerpo técnico por un futbolista titular que no está al 100% y es duda. Los mediocampistas terminaron bien, los delanteros también. El que estaría con complicaciones es Nicolás Tagliafico, justo un puesto donde no tiene otro jugador natural en esa posición de lateral izquierdo".
Más adelante agregó: "Terminó con un golpe en el partido con Honduras, se entrena de manera diferenciada y hay un atisbo de preocupación en el cuerpo técnico. Veremos si es algo para preocuparse. Si esto se termina de confirmar, creo que Facundo Medina es el reemplazante el martes".
La posibilidad de que Tagliafico no pueda estar desde el arranque obligaría a Scaloni a analizar variantes tácticas. Facundo Medina aparece como la opción más probable para ocupar el sector izquierdo de la defensa, aunque también podrían producirse ajustes en otras posiciones para mantener el equilibrio del equipo. No obstante, se mantiene abierta la puerta de un cambio de último momento en la lista de convocados.
Mientras tanto, el cuerpo técnico mantiene la cautela y evita apresurarse. Restan varios entrenamientos antes del debut y la intención es esperar hasta último momento para evaluar la respuesta física del futbolista. La expectativa es que el defensor pueda dejar atrás la molestia y llegar en condiciones al primer compromiso mundialista, aunque por ahora la situación continúa abierta y genera inquietud dentro de la concentración argentina.
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