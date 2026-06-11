Inquietud en la Selección Argentina: Nicolás Tagliafico tiene molestias y preocupa a Scaloni

Las versiones surgidas en distintos medios coinciden en que el jugador terminó con molestias luego del compromiso ante Honduras. Diego Monroig, periodista que sigue habitualmente la actualidad del seleccionado en ESPN, explicó: "Una noticia en desarrollo que seguiremos averiguando durante el día. Tengo la información de que hay un titular con signo de interrogación por cuestiones físicas. Iba a debutar con Argelia y me parece que por cuestiones físicas veremos si es tan rotundo para decir que no van a poder contar con él o lo van a tener que esperar hasta último momento. Hay un titular que preocupa a Scaloni a estas horas".

Por su parte, Mariano Antico en TyC Sports también brindó detalles sobre la situación y señaló: "Hay preocupación en el cuerpo técnico por un futbolista titular que no está al 100% y es duda. Los mediocampistas terminaron bien, los delanteros también. El que estaría con complicaciones es Nicolás Tagliafico, justo un puesto donde no tiene otro jugador natural en esa posición de lateral izquierdo".

tagliafico

Más adelante agregó: "Terminó con un golpe en el partido con Honduras, se entrena de manera diferenciada y hay un atisbo de preocupación en el cuerpo técnico. Veremos si es algo para preocuparse. Si esto se termina de confirmar, creo que Facundo Medina es el reemplazante el martes".

La posibilidad de que Tagliafico no pueda estar desde el arranque obligaría a Scaloni a analizar variantes tácticas. Facundo Medina aparece como la opción más probable para ocupar el sector izquierdo de la defensa, aunque también podrían producirse ajustes en otras posiciones para mantener el equilibrio del equipo. No obstante, se mantiene abierta la puerta de un cambio de último momento en la lista de convocados.

Mientras tanto, el cuerpo técnico mantiene la cautela y evita apresurarse. Restan varios entrenamientos antes del debut y la intención es esperar hasta último momento para evaluar la respuesta física del futbolista. La expectativa es que el defensor pueda dejar atrás la molestia y llegar en condiciones al primer compromiso mundialista, aunque por ahora la situación continúa abierta y genera inquietud dentro de la concentración argentina.