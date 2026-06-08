Selección Argentina: Lionel Scaloni contó cómo está Lionel Messi y si juega contra Islandia el amistoso

"El partido de mañana es importante, hay que jugarlo. Viendo todo lo que está pasando, me preocupa, quiero que todos los jugadores terminen bien", subrayó el técnico argentino, adelantando que la estrategia del cuerpo técnico será "repartir los minutos" para intentar no tener ningún tipo de contratiempo en la previa del torneo.

El amistoso de este martes frente a Islandia se llevará a cabo desde las 22 horas en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, y será transmitido a todo el país por TyC Sports y Telefe. La Albiceleste viene de lograr un sólido triunfo por 2 a 0 ante Honduras gracias a los goles convertidos por Lautaro Martínez y Giuliano Simeone.