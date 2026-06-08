Selección Argentina: Lionel Scaloni contó cómo está Lionel Messi y si juega contra Islandia el amistoso
El técnico de la Selección Argentina confirmó la presencia de Lionel Messi para el último amistoso ante Islandia y brindó detalles de los lesionados.
En la antesala del último amistoso de la Selección Argentina frente a Islandia, Lionel Scaloni brindó una esperada conferencia de prensa. El director técnico llevó mucha tranquilidad a los fanáticos al confirmar oficialmente que Lionel Messi sumará minutos este martes en el estadio de Alabama antes del Mundial.
La palabra de Lionel Scaloni sobre los lesionados
El entrenador de Casilda despejó la principal duda de la jornada al asegurar de forma contundente: "Leo (Messi) mañana va a jugar". El capitán no había sumado minutos ante Honduras para ser resguardado preventivamente tras una sobrecarga muscular. Asimismo, el DT anticipó que recién decidirán el equipo titular luego del entrenamiento.
Frente a la preocupación que arrastraba el cuerpo técnico por los jugadores con diversas molestias físicas, el estratega detalló la evolución del plantel: "Julián Álvarez está bien, tiene una molestia en el tobillo que se le está yendo. Leandro Paredes también viene bien, en los próximos días va a poder reintegrarse al grupo". A su vez, remarcó con alivio que Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nico Paz "están disponibles" y que hoy puede asegurar que "la mayoría ya tiene el alta".
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"El partido de mañana es importante, hay que jugarlo. Viendo todo lo que está pasando, me preocupa, quiero que todos los jugadores terminen bien", subrayó el técnico argentino, adelantando que la estrategia del cuerpo técnico será "repartir los minutos" para intentar no tener ningún tipo de contratiempo en la previa del torneo.
El amistoso de este martes frente a Islandia se llevará a cabo desde las 22 horas en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, y será transmitido a todo el país por TyC Sports y Telefe. La Albiceleste viene de lograr un sólido triunfo por 2 a 0 ante Honduras gracias a los goles convertidos por Lautaro Martínez y Giuliano Simeone.
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