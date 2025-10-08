Confirman la suspensión de Barracas Central vs. Boca tras la muerte de Miguel Ángel Russo
El "Guapo" había anticipado que se ponía disposición del "Xeneize" para postergar el encuentro, decisión ratificada por la Liga Profesional.
El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, falleció este miércoles a los 69 años, luego de pelear varios años con una dura enfermedad y de llevar unos cuantos días internado en su domicilio, situación que derivó en la suspensión del partido del sábado que el "Xeneize" debía jugar ante Barracas Central.
La triste noticia se dio en cercanías del inicio de una nueva fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), por lo que no se preveía que, al menos el encuentro del "Xeneize" sea postergado.
El conjunto que dirigía Russo debía visitar el sábado, desde las 14.30 horas, a Barracas por la fecha 12 del certamen local. Al respecto, el "Guapo" se había mostrado dispuesto a suspender el juego.
"Barracas Central está enteramente a disposición de las decisiones que crean pertinentes ante esta noticia, respecto al partido programado para el próximo sábado entre ambas instituciones. El club comprenderá y acatará todo lo que el pueblo boquense disponga", indicó el "Guapo" a través de un comunicado en el que lamentó el fallecimiento del DT.
Luego de algunos minutos, finalmente la LPF ratificó lo que ya era un secreto a voces: el partido quedó postergado, sin todavía fecha confirmada de reprogramación.
"Debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo se posterga para fecha a determinar el partido entre Barracas Central y Boca, correspondiente a la Fecha12 del #TorneoBetano Clausura 2015 (estaba programado para el sábado 11/10 a las 14.30)", indicó la Liga.
El mensaje completo de Barracas Central sobre el partido con Boca
"El Club Atlético Barracas Central, en nombre de su presidente Matías Fabián Tapia, quiere hacer llegar el mayor de los respetos y condolencias a la familia y amigos del señor Miguel Ángel Russo, ante la tristísima noticia de su partida.
A su vez, hace extensivo todo el cariño y apoyo en este momento tan duro al Club Atlético Boca Juniors, a todos sus socios y simpatizantes.
Asimismo, le comunica a su presidente, el señor Román Riquelme, que Barracas Central está enteramente a disposición de las decisiones que crean pertinentes ante esta noticia, respecto al partido programado para el próximo sábado entre ambas instituciones. El club comprenderá y acatará todo lo que el pueblo boquense disponga".
