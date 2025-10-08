Conmoción: así se enteró la Reserva de Boca de la muerte de Miguel Ángel Russo
El partido entre el equipo de Mariano Herrón y Belgrano se suspendió a los 37 minutos del primer tiempo tras la muerte del DT de Primera.
La muerte de Miguel Ángel Russo fue una noticia que impactó a todos, en especial en el mundo del fútbol. El DT de Boca murió este miércoles, a los 69 años, tras luchar contra una dura enfermedad.
Esta triste situación hizo que en el Xeneize se tomen algunas medidas, una de ellas fue suspender el partido de la Reserva ante Belgrano, que ya se estaba jugando. Lo mismo pasó con el cotejo que iba a disputar el futsal a partir de las 20.30.
La Reserva de Boca estaba jugando en ese momento y caía por 2-1 ante los cordobeses. En el momento que se conoció la noticia, iban 37 minutos del primer tiempo y el árbitro decidió ponerle fin al encuentro.
La despedida de Miguel Ángel Russo: dónde y a qué hora velan al DT de Boca
La noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca, conmovió al mundo del fútbol argentino. Jugadores, técnicos, dirigentes y fanáticos expresaron su dolor por la partida de un hombre que marcó una época con su estilo, su templanza y su enorme legado deportivo.
De acuerdo a lo trascendido horas después de su muerte, la familia del entrenador acordó con Boca que sea velado en la Bombonera este jueves. El periodista Tato Aguilera adelantó este miércoles que el velatorio tendrá lugar en el hall central del club, aunque es un dato que recién ahora se ha oficializado.
Sin dudas, no será un gesto menor: allí, Russo conquistó títulos inolvidables como la Copa Libertadores 2007 y dirigió a Boca por última vez bajo la gestión de Juan Román Riquelme, con quien mantenía una relación de respeto y afecto.
De esta manera, trascendió también que la dirigencia xeneize dispondrá del oportuno operativo de seguridad para que el último adiós al entrenador sea en forma ordenada.
Por otro lado, se supo que quedó suspendido el encuentro entre Boca y Barracas Central de este sábado, a raíz de este doloroso acontecimiento.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario