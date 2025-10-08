Conmoción: así se enteró la Reserva de Boca de la muerte de Miguel Ángel Russo

De acuerdo a lo trascendido horas después de su muerte, la familia del entrenador acordó con Boca que sea velado en la Bombonera este jueves. El periodista Tato Aguilera adelantó este miércoles que el velatorio tendrá lugar en el hall central del club, aunque es un dato que recién ahora se ha oficializado.

Sin dudas, no será un gesto menor: allí, Russo conquistó títulos inolvidables como la Copa Libertadores 2007 y dirigió a Boca por última vez bajo la gestión de Juan Román Riquelme, con quien mantenía una relación de respeto y afecto.

De esta manera, trascendió también que la dirigencia xeneize dispondrá del oportuno operativo de seguridad para que el último adiós al entrenador sea en forma ordenada.

Por otro lado, se supo que quedó suspendido el encuentro entre Boca y Barracas Central de este sábado, a raíz de este doloroso acontecimiento.