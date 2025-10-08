La Selección Argentina homenajeó a Miguel Ángel Russo con un emotivo minuto de silencio

Lanús (1989-94 y 1999-2000)

Estudiantes de La Plata (1994-96 y 2011)

Colón (1999)

Los Andes (2000-01)

Vélez (2004-06 y 2014-15)

Boca Juniors (2007, 2020-21 y 2025)

San Lorenzo (2008-09 y 2024-25)

Racing Club (2010-11)

Rosario Central (1996-98, 2002-04, 2009, 2012-14 y 2022-24)

Su último título local lo consiguió con Rosario Central en la Copa de la Liga 2023, tras vencer a Platense en la final disputada en Santiago del Estero.

russo titulo central

Experiencia internacional: siete países y muchos desafíos

Russo también construyó una carrera internacional extensa, dirigiendo en siete países diferentes que lo posicionaron durante toda su carrera cómo un entrenador con muchas facetas y capaz de acomodarse en distintas situaciones.

Universidad de Chile (Chile)

Salamanca (España)

Monarcas Morelia (México)

Millonarios (Colombia)

Alianza Lima (Perú)

Cerro Porteño (Paraguay)

Al-Nassr (Arabia Saudita)

En Colombia, con Millonarios, consiguió dos títulos consecutivos: el Torneo Finalización 2017 y la Superliga 2018, consolidando su prestigio como entrenador fuera del país.

Todos los títulos que ganó Miguel Ángel Russo

A lo largo de su trayectoria, Russo acumuló 12 títulos oficiales como entrenador: