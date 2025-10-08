La Selección Argentina homenajeó a Miguel Ángel Russo con un emotivo minuto de silencio
Con un gesto de profundo respeto, los jugadores encontraron la manera de despedir al histórico DT tras confirmarse su fallecimiento.
La noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Ruso, una figura destacada del fútbol argentino, conmovió profundamente al mundo del deporte y a los fanáticos del fútbol. En señal de respeto, la Selección Argentina rindió homenaje al dirigente con un minuto de silencio antes de iniciar su entrenamiento en Miami.
Los jugadores se abrazaron en el centro del campo, demostrando unidad y solidaridad en un momento cargado de emociones.
El gesto fue compartido en redes sociales, donde seguidores y colegas del deporte expresaron su pesar y enviaron condolencias a la familia. La emotiva escena dejó en evidencia la importancia de Russo en la historia del fútbol argentino.
Todos los clubes que dirigió Miguel Ángel Russo en Argentina
A lo largo de su carrera, el entrenador estuvo al frente de nueve equipos del fútbol argentino, con etapas memorables en varios de ellos y dejando, sin lugar a dudas, su nombre marcado a fuego.
Lanús (1989-94 y 1999-2000)
Estudiantes de La Plata (1994-96 y 2011)
Colón (1999)
Los Andes (2000-01)
Vélez (2004-06 y 2014-15)
Boca Juniors (2007, 2020-21 y 2025)
San Lorenzo (2008-09 y 2024-25)
Racing Club (2010-11)
Rosario Central (1996-98, 2002-04, 2009, 2012-14 y 2022-24)
Su último título local lo consiguió con Rosario Central en la Copa de la Liga 2023, tras vencer a Platense en la final disputada en Santiago del Estero.
Experiencia internacional: siete países y muchos desafíos
Russo también construyó una carrera internacional extensa, dirigiendo en siete países diferentes que lo posicionaron durante toda su carrera cómo un entrenador con muchas facetas y capaz de acomodarse en distintas situaciones.
Universidad de Chile (Chile)
Salamanca (España)
Monarcas Morelia (México)
Millonarios (Colombia)
Alianza Lima (Perú)
Cerro Porteño (Paraguay)
Al-Nassr (Arabia Saudita)
En Colombia, con Millonarios, consiguió dos títulos consecutivos: el Torneo Finalización 2017 y la Superliga 2018, consolidando su prestigio como entrenador fuera del país.
Todos los títulos que ganó Miguel Ángel Russo
A lo largo de su trayectoria, Russo acumuló 12 títulos oficiales como entrenador:
1 Copa Libertadores (Boca, 2007)
1 Superliga (Boca, 2019/20)
1 Copa de la Liga (Boca, 2020)
1 Campeonato Clausura (Vélez, 2005)
1 Torneo Finalización (Millonarios, 2017)
1 Superliga (Millonarios, 2018)
1 Copa de la Liga Profesional (Rosario Central, 2023)
3 Ascensos a Primera División Argentina con Lanús (1991-92), Estudiantes (1994-95) y Rosario Central (2012-13)
