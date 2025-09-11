Conmebol anunció un importante cambio para la final de la Copa Sudamericana: de qué se trata

A pesar del cambio de sede, la Conmebol aclaró que las inversiones en el estadio "Tahuichi" Ramón Aguilera continuarán, con el objetivo de que pueda ser anfitrión de futuros torneos. La Federación Boliviana de Fútbol ya ha manifestado su interés en recibir la final de la Copa Sudamericana 2027, lo que mantiene viva la posibilidad de que Santa Cruz sea escenario de una final continental en los próximos años.

Asunción viene de ser sede de la final de la Copa Sudamericana el año pasado, cuando Racing se impuso ante Cruzeiro para quedarse con el título.

La capital paraguaya también acogió el partido decisivo del segundo certamen continental: en 2019 recibió el encuentro entre Independiente del Valle y Colón de Santa Fe, que terminó con victoria ecuatoriana por 3-1. En ambos casos, el estadio que recibió la final fue La Nueva Olla, de Cerro Porteño.