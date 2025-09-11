Conmebol anunció un importante cambio para la final de la Copa Sudamericana: de qué se trata
El ente sudamericano, que se encuentra en el centro de la polémica por la eliminación de Independiente, ahora informó un cambio de sede.
Conmebol confirmó un cambio de sede para la final de la Copa Sudamericana 2025, que estaba programado originalmente para disputarse en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, pero que fue modificada por Asunción, Paraguay.
En medio de la polémica que generó el fallo que eliminó a Independiente de los octavos de final del certamen y clasificó a la próxima instancia a la Universidad de Chile, luego de los incidentes en el estadio Ricardo Enrique Bochini - Libertadores de América, ahora el ente decidió introducir un cambio sustancia en el estadio de la final del certamen continental.
Según informaron desde Luque, la decisión se tomó tras "datos desalentadores" sobre el avance de las obras en el estadio.
La final se disputará el 22 de noviembre, como estaba previsto. En un comunicado, la Confederación informó que se han iniciado las conversaciones con el Gobierno de Paraguay y la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) "a fin de coordinar los trabajos de organización".
A pesar del cambio de sede, la Conmebol aclaró que las inversiones en el estadio "Tahuichi" Ramón Aguilera continuarán, con el objetivo de que pueda ser anfitrión de futuros torneos. La Federación Boliviana de Fútbol ya ha manifestado su interés en recibir la final de la Copa Sudamericana 2027, lo que mantiene viva la posibilidad de que Santa Cruz sea escenario de una final continental en los próximos años.
Asunción viene de ser sede de la final de la Copa Sudamericana el año pasado, cuando Racing se impuso ante Cruzeiro para quedarse con el título.
La capital paraguaya también acogió el partido decisivo del segundo certamen continental: en 2019 recibió el encuentro entre Independiente del Valle y Colón de Santa Fe, que terminó con victoria ecuatoriana por 3-1. En ambos casos, el estadio que recibió la final fue La Nueva Olla, de Cerro Porteño.
