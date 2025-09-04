La reacción de Independiente ante el fallo adverso de la Conmebol: "Ganaron los violentos"
La institución de Avellaneda respondió en redes sociales al fallo conocido este jueves, que determinó su descalificación de la Copa Sudamericana y la clasificación de Universidad de Chile, cuyos hinchas iniciaron los incidentes en el Libertadores de América.
Como se informó, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) falló en contra de Independiente por los incidentes del pasado miércoles 20 de agosto ante la Universidad de Chile por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Tras la audiencia del martes en la sede de Luque en Paraguay, el ente regulador del fútbol sudamericano comunicó el fallo de los lamentables episodios de violencia vividos en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.
En concreto, determinó que Independiente sea descalificado de la competencia, además de siete partidos a puertas cerradas en torneos internacionales y la misma cantidad sin poder llevar público en condición de visitante.
El organismo estableció la finalización del encuentro en empate 1-1 y, con este resultado, dictaminó la clasificación de la Universidad de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, recibiendo a Alianza Lima de Perú a puertas cerradas en Coquimbo, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
Además, el club chileno jugará siete partidos a puertas cerradas en torneos internacionales y la misma cantidad sin poder llevar público en condición de visitante. En cuanto a las multas económicas, Independiente deberá abonar U$S100 mil mientras que Universidad de Chile deberá abonar U$S120 mil, lo que de alguna manera refleja la responsabilidad de los hinchas trasandinos en el inicio de los graves incidentes.
Tras conocerse ese fallo, la institución de Avellaneda utilizó sus cuentas oficiales en redes sociales para emitir un mensaje dejando de manifiesto su descontento con la postura de la casa madre del fútbol sudamericano.
“Perdió el fútbol, ganaron los violentos”, escribió el Rojo junto a una imagen de una campera del club ensangrentada, apuntando contra los incidentes iniciados por la parcialidad visitante, por lo que ya anticiparon que van a apelar la decisión de hasta agotar instancias.
