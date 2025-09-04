La reacción de Independiente ante el fallo adverso de la Conmebol: "Ganaron los violentos"

Tras conocerse ese fallo, la institución de Avellaneda utilizó sus cuentas oficiales en redes sociales para emitir un mensaje dejando de manifiesto su descontento con la postura de la casa madre del fútbol sudamericano.

“Perdió el fútbol, ganaron los violentos”, escribió el Rojo junto a una imagen de una campera del club ensangrentada, apuntando contra los incidentes iniciados por la parcialidad visitante, por lo que ya anticiparon que van a apelar la decisión de hasta agotar instancias.