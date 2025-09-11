Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Belgrano vs. San Martín de San Juan
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Belgrano vs. San Martín de San Juan por el Torneo Clausura 2025.
Belgrano recibe este jueves a San Martín de San Juan en el partido que inaugura la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El choque se juega desde las 20 horas de Argentina en el Estadio Julio César Villagra, con arbitraje de Andrés Merlos y televisación de ESPN Premium.
Belgrano y San Martín de San Juan llegan a su próximo encuentro con objetivos muy diferentes. El "Pirata" cordobés busca volver a la senda de la victoria para meterse en la zona de playoffs, mientras que el "Verdinegro" se aferra a cualquier punto para escapar de la zona de descenso.
Formaciones de Belgrano vs San Martín de San Juan
Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Federico Ricca; Gabriel Compagnucci o Ulises Sánchez, Santiago Longo, Rodrigo Saravia y Julián Mavilla; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.
San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Nicolás Watson, Sebastián Jaurena o Diego González; Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch, Santiago González. DT: Leandro Romagnoli.
Cómo ver en vivo Belgrano vs. San Martín (SJ), por el Torneo Clausura
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario