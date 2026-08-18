Conmoción en Chacarita: un juvenil de 15 años se descompensó y permanece internado
Santiago Ruiz, jugador de la Octava División, sufrió una descompensación durante un partido ante Acassuso y continúa bajo atención médica en el Garrahan.
Hay preocupación en Chacarita por el estado de salud de Santiago Ruiz, futbolista de 15 años que integra la Octava División del club y permanece internado con pronóstico reservado luego de sufrir una descompensación durante un partido ante Acassuso. El juvenil continúa bajo atención médica en el Hospital Garrahan, donde fue sometido a estudios de complejidad.
El episodio ocurrió el sábado, durante el entretiempo del encuentro que la categoría de Chacarita disputó como visitante frente a Acassuso. Luego de descompensarse, Ruiz fue trasladado de urgencia a la guardia del Hospital Municipal Ciudad de Boulogne. Posteriormente, el futbolista fue derivado al Hospital Materno Infantil de San Isidro y finalmente trasladado al Hospital Garrahan, donde continúa recibiendo atención médica mientras se aguarda mayor precisión sobre su estado de salud.
Desde Chacarita informaron que mantienen contacto permanente con la familia del juvenil y que la institución se puso a disposición para acompañarla durante este difícil momento. Además, el club convocó a socios, hinchas, jugadores, cuerpos técnicos y a toda la comunidad a sumarse a una cadena de oración por Santiago.
El caso generó una fuerte conmoción dentro de la institución de San Martín. Según trascendió, distintos integrantes del club permanecieron junto al juvenil durante las primeras horas posteriores a la descompensación y las agrupaciones también se pusieron a disposición de la familia.
La madre de Santiago arribó a Buenos Aires para acompañar a su hijo. El futbolista, oriundo de Formosa, había quedado inicialmente acompañado por integrantes de su cuerpo técnico y dirigentes de Chacarita. “Fue una de las situaciones más angustiantes que creo nos tocó vivir. Les pedimos que, a los que crean, recen mucho por Santi, nosotros estamos acompañando a él y su familia en todo”, fue uno de los mensajes que circularon internamente en el club.
Por el momento, Chacarita no informó públicamente un diagnóstico sobre el cuadro que provocó la descompensación. La institución únicamente comunicó que Ruiz permanece con pronóstico reservado y continúa bajo atención médica. Mientras el juvenil sigue internado, el club y toda la comunidad del fútbol permanecen pendientes de su evolución y acompañan a su familia en este momento de enorme preocupación.
El comunicado de Chacarita Juniors
"Chacarita Juniors informa que Santiago Ruiz, jugador de la Octava División de nuestra Institución, atraviesa un delicado momento de salud y permanece con pronóstico reservado.
Durante la jornada del pasado sábado, en el entretiempo del encuentro frente a Acassuso, disputado en condición de visitante, Santiago sufrió una descompensación y fue trasladado de urgencia a la guardia del Hospital Municipal Ciudad de Boulogne. Posteriormente fue derivado al Hospital Materno Infantil de San Isidro y, finalmente, al Hospital Garrahan, donde se le realizaron estudios de complejidad y continúa recibiendo atención médica.
Desde Chacarita Juniors queremos acompañarlo con toda nuestra fuerza, cariño y esperanza. Acompañamos también a su familia, con quien estamos en permanente contacto y a disposición para acompañarla y asistirla en todo lo que necesite durante este difícil momento.
Invitamos a nuestros socios, hinchas, jugadores, cuerpos técnicos y a toda la comunidad a unirnos en una cadena de oración por Santiago".
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