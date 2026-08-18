Conmoción en Chacarita: un juvenil de 15 años se descompensó y permanece internado

Por el momento, Chacarita no informó públicamente un diagnóstico sobre el cuadro que provocó la descompensación. La institución únicamente comunicó que Ruiz permanece con pronóstico reservado y continúa bajo atención médica. Mientras el juvenil sigue internado, el club y toda la comunidad del fútbol permanecen pendientes de su evolución y acompañan a su familia en este momento de enorme preocupación.

El comunicado de Chacarita Juniors

"Chacarita Juniors informa que Santiago Ruiz, jugador de la Octava División de nuestra Institución, atraviesa un delicado momento de salud y permanece con pronóstico reservado.

Durante la jornada del pasado sábado, en el entretiempo del encuentro frente a Acassuso, disputado en condición de visitante, Santiago sufrió una descompensación y fue trasladado de urgencia a la guardia del Hospital Municipal Ciudad de Boulogne. Posteriormente fue derivado al Hospital Materno Infantil de San Isidro y, finalmente, al Hospital Garrahan, donde se le realizaron estudios de complejidad y continúa recibiendo atención médica.

Desde Chacarita Juniors queremos acompañarlo con toda nuestra fuerza, cariño y esperanza. Acompañamos también a su familia, con quien estamos en permanente contacto y a disposición para acompañarla y asistirla en todo lo que necesite durante este difícil momento.

Invitamos a nuestros socios, hinchas, jugadores, cuerpos técnicos y a toda la comunidad a unirnos en una cadena de oración por Santiago".