Crisis económica: cerraron su local de venta de ropa vintage y ofrecen una última oportunidad para comprar

Chacagiales contra la crisis

Parte del encanto, del "eso" que hace de un barrio un lugar único, es tener negocios y una oferta que no se repiten en ningún otro punto de la ciudad. Que las fachadas de las casas sean pintorescas o que el ritmo del estilo de vida acompañen es un plus.

En el caso de "Chacagiales", el híbrido entre Chacarita y Colegiales que fue declarado el barrio más cool del mundo por la revista Time Out, su oferta en gastronomía, moda y espacios al aire libre le dio un giro inesperado a un historia de 400 años.

Muchas de las marcas y los emprendimientos que se aficaron en la zona eligieron los alquileres mesurados, el buen caudal de público sin el estrés de los centros neurálgicos de la Ciudad de Buenos Aires.

Pero la crisis económica hizo estragos en el consumo y los emprendimientos de todos los rubros y todos los barrios luchan por sostenerse hasta que cambie la temporada.