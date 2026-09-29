Crisis económica: cerraron su local de venta de ropa vintage y ofrecen una última oportunidad para comprar
Ni siquiera la moda circular encuentra cómo romper el ciclo de la crisis económica actual, y una emprendedora en Chacarita se vio obligada a cambiar sus planes.
Todo guardarropas necesita prendas únicas, originales y con personalidad. Cualquiera con un mínimo interés en la moda sabe que eso se logra con piezas vintage, ya sea de las heredadas o de las que se compran en ferias y tiendas de feria americana.
Un poco de ese concepto alimentó La Chaca Feria todos estos años, hasta que la crisis económica obligó a sus responsables a cerrar su local en Jorge Newbery 3821, en pleno Chacarita, uno de los dos barrios porteños que fueron declarador de los más "cool" del mundo.
"Este sábado nos despedimos del local después de dos años y medio. Lxs esperamos para la última edición de La Chaca con un sale total. Muchas gracias por todo", escribieron en Instagram las encargadas de la feria americana.
La publicación encontró en seguida su eco en los comentarios con saludos cariñosos, algún que otro pedido de prendas exhibidas y un atisbo de reflexión política sobre las circunstancias que produjeron la crisis económica y de consumo.
"Qué tristeza, por favor. Ya perdí la cuenta de los negocios que cerraron estos últimos tiempos por falta de ventas. La mayoría de la gente, con suerte tiene dinero para pagar los servicios, el alquiler y los alimentos. No queda nada para otros gastos: indumentaria, decoración, librerías, perfumerías han cerrado sus puertas. Qué presente espantoso, nunca vivimos algo así", comentó una seguidora.
Chacagiales contra la crisis
Parte del encanto, del "eso" que hace de un barrio un lugar único, es tener negocios y una oferta que no se repiten en ningún otro punto de la ciudad. Que las fachadas de las casas sean pintorescas o que el ritmo del estilo de vida acompañen es un plus.
En el caso de "Chacagiales", el híbrido entre Chacarita y Colegiales que fue declarado el barrio más cool del mundo por la revista Time Out, su oferta en gastronomía, moda y espacios al aire libre le dio un giro inesperado a un historia de 400 años.
Muchas de las marcas y los emprendimientos que se aficaron en la zona eligieron los alquileres mesurados, el buen caudal de público sin el estrés de los centros neurálgicos de la Ciudad de Buenos Aires.
Pero la crisis económica hizo estragos en el consumo y los emprendimientos de todos los rubros y todos los barrios luchan por sostenerse hasta que cambie la temporada.
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