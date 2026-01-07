Conmoción en el fisicoculturismo: murió LaMarcus Morris, figura de la IFBB, a los 29 años

Conmoción en el fisicoculturismo de Estados Unidos: murió LaMarcus Morris, figura de la IFBB, a los 29 años

Además de su desempeño competitivo, Morris mantenía una fuerte presencia en redes sociales, donde compartía rutinas de entrenamiento, consejos de nutrición y avances físicos con miles de seguidores. Su mensaje motivacional y su cercanía con la comunidad eran parte central de su identidad.

“Con el corazón roto, nuestra familia IFBB PRO y NPC Oklahoma anuncia nuestra profunda pérdida de un gentil gigante, humilde caballero y un joven encantador. IFBB Classic Physique Pro LaMarcus Morris. No hay palabras… Enviando amor y oraciones a su familia y muchos amigos”, expresaron desde la organización en redes sociales.

Las muestras de dolor se multiplicaron entre colegas y fanáticos. “Tengo el corazón pesado… te extraño Superman”, escribió un seguidor, mientras que otro mensaje señaló: “Me entristece mucho esto. Siempre pensé que pasaríamos más tiempo juntos entre bastidores en los conciertos. Eras una persona increíble. Te extrañaré muchísimo”.

El funeral se llevó a cabo en el cementerio Bache Red Oak, en Oklahoma, donde familiares, amigos y miembros de la comunidad deportiva despidieron al atleta.

La muerte de Morris se da en un contexto de luto para el fisicoculturismo internacional. En las últimas semanas fallecieron otros profesionales jóvenes, como el ex campeón Wang Kun, la atleta IFBB Jessica Rivera y el influencer italiano Alessandro Antonicelli, pérdidas que reavivan la preocupación y el impacto dentro del mundo del fitness.