Conmoción en el fisicoculturismo: murió LaMarcus Morris, figura de la IFBB, a los 29 años
El estadounidense LaMarcus Morris falleció a los 29 años en Oklahoma. Competía en Classic Physique y su muerte generó impacto en el mundo del fitness.
La comunidad internacional del culturismo enfrenta una nueva pérdida con la muerte de LaMarcus Morris, figura destacada de la división Classic Physique de la IFBB. Según informaron desde NPC IFBB Oklahoma, la causa del deceso no fue divulgada hasta el momento, lo que incrementó la conmoción entre colegas, seguidores y organizaciones vinculadas al deporte.
Morris era oriundo de Talihina, Oklahoma, y desde joven se destacó como atleta. En sus primeros años brilló en el fútbol americano y durante su etapa universitaria en la Universidad de Central Oklahoma mostró una fortaleza física y un liderazgo que marcaron su perfil deportivo antes de volcarse de lleno al culturismo.
Tras finalizar su etapa en el fútbol americano, Morris canalizó su disciplina en el fisicoculturismo, donde rápidamente comenzó a sobresalir. Sus primeras competencias en la National Physique Committee (NPC) lo posicionaron como una de las promesas emergentes de la categoría Classic Physique.
De acuerdo con registros de la NPC y medios especializados como FitnessVolt y GenerationIron, en 2020 se ubicó entre los tres mejores del Showdown of Champions. Un año más tarde obtuvo una victoria en el NPC Heart of Texas y en 2022 logró el tercer puesto en el Campeonato de Estados Unidos.
El salto a la IFBB Pro League llegó en 2024, cuando debutó en el Texas Pro con un puesto 11. Ese mismo año compitió también en el Optimum Classic Pro y en el Oklahoma Pro. En la primavera de 2025, alcanzó el noveno lugar en el Optimum Classic Pro y finalizó empatado en el puesto 16 en el Oklahoma Pro.
Además de su desempeño competitivo, Morris mantenía una fuerte presencia en redes sociales, donde compartía rutinas de entrenamiento, consejos de nutrición y avances físicos con miles de seguidores. Su mensaje motivacional y su cercanía con la comunidad eran parte central de su identidad.
“Con el corazón roto, nuestra familia IFBB PRO y NPC Oklahoma anuncia nuestra profunda pérdida de un gentil gigante, humilde caballero y un joven encantador. IFBB Classic Physique Pro LaMarcus Morris. No hay palabras… Enviando amor y oraciones a su familia y muchos amigos”, expresaron desde la organización en redes sociales.
Las muestras de dolor se multiplicaron entre colegas y fanáticos. “Tengo el corazón pesado… te extraño Superman”, escribió un seguidor, mientras que otro mensaje señaló: “Me entristece mucho esto. Siempre pensé que pasaríamos más tiempo juntos entre bastidores en los conciertos. Eras una persona increíble. Te extrañaré muchísimo”.
El funeral se llevó a cabo en el cementerio Bache Red Oak, en Oklahoma, donde familiares, amigos y miembros de la comunidad deportiva despidieron al atleta.
La muerte de Morris se da en un contexto de luto para el fisicoculturismo internacional. En las últimas semanas fallecieron otros profesionales jóvenes, como el ex campeón Wang Kun, la atleta IFBB Jessica Rivera y el influencer italiano Alessandro Antonicelli, pérdidas que reavivan la preocupación y el impacto dentro del mundo del fitness.
