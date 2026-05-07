Gianni Infantino defendió los precios del Mundial 2026: "Tenemos que aplicar..."

Mientras que la entrada más cara para la final de Qatar 2022 rondaba los 1.600 dólares, para el Mundial 2026 los valores oficiales ya superan los 11.000 dólares en algunas categorías y experiencias premium. Este salto refleja el interés de la FIFA por maximizar ingresos aprovechando el modelo de negocio de los espectáculos masivos en Estados Unidos, alejándose del estándar de precios que rige habitualmente en el fútbol europeo o sudamericano.

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