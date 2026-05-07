Gianni Infantino defendió los precios del Mundial 2026: "Tenemos que aplicar..."
El presidente de la FIFA justificó el elevado costo de las entradas para la próxima Copa del Mundo, argumentando que el torneo debe adaptarse a la realidad económica del mercado estadounidense.
La organización del Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, ya enfrenta su primera gran controversia. Gianni Infantino, máximo mandatario de la FIFA, salió al cruce de las críticas por el aumento exponencial en el precio de los tickets, asegurando que la entidad no puede ignorar las dinámicas del mercado de entretenimiento más grande del mundo.
Durante su intervención en la Milken Institute Global Conference en Beverly Hills, Infantino explicó que los valores responden a la oferta y demanda local. Según el dirigente, establecer precios artificialmente bajos solo alimentaría el mercado legal de reventa en Estados Unidos, donde los espectáculos deportivos ya manejan cifras muy elevadas.
"Estamos en el mercado del entretenimiento más desarrollado del mundo. Tenemos que aplicar las tarifas de mercado", afirmó, señalando que en el país norteamericano es prácticamente imposible asistir a un evento de élite por menos de 300 dólares.
El descontento de los aficionados escaló tras la aparición de paquetes de hospitalidad para la gran final que alcanzan los dos millones de dólares. Ante la consulta sobre estos montos astronómicos, Infantino utilizó el sarcasmo para desestimar el conflicto, asegurando que si alguien paga ese monto, él mismo le llevaría la comida para que tenga una gran experiencia.
Sin embargo, para las asociaciones de hinchas, el tema no tiene nada de gracioso. La organización Football Supporters Europe (FSE) ya presentó una demanda ante la Comisión Europea, calificando el esquema tarifario de la FIFA como "extorsivo". La comparación con la edición anterior evidencia un cambio radical en la recaudación de la FIFA.
Mientras que la entrada más cara para la final de Qatar 2022 rondaba los 1.600 dólares, para el Mundial 2026 los valores oficiales ya superan los 11.000 dólares en algunas categorías y experiencias premium. Este salto refleja el interés de la FIFA por maximizar ingresos aprovechando el modelo de negocio de los espectáculos masivos en Estados Unidos, alejándose del estándar de precios que rige habitualmente en el fútbol europeo o sudamericano.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario