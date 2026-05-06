Javier Milei finalmente logró un foto con Lionel en Estados Unidos, pero no la esperada

Este nuevo capítulo de la "diplomacia de las fotos" vuelve a poner en debate las prioridades de la agenda presidencial en el exterior, en un contexto donde el "ajuste" sigue siendo el eje central de la vida cotidiana de los argentinos.

Javier Milei no pudo con Messi: el "Lionel" equivocado y las burlas en redes

La publicación no tardó en generar una ola de reacciones y suspicacias en el entorno digital. Muchos usuarios no dejaron pasar la ironía detrás de la identidad del protagonista:

Es de público conocimiento que el Presidente ha intentado, hasta ahora sin éxito, concretar un encuentro con Lionel Messi en suelo norteamericano.

En las redes, las burlas apuntaron a que Milei finalmente consiguió su foto con un "Lionel", aunque se tratara de una estrella del pop de los años 80 y no del capitán de la Selección Argentina.