Javier Milei finalmente logró un foto con Lionel en Estados Unidos, pero no la esperada
El Presidente no deja oportunidad de mostrarse de paseo en Estados Unidos, y ahora compartió una foto junto a una celebridad.
En medio de su gira por los Estados Unidos, el presidente Javier Milei volvió a recurrir a sus redes sociales para exhibir un encuentro con una figura de renombre internacional. En esta ocasión, el mandatario compartió una fotografía junto al icónico cantante Lionel Richie, capturada durante su participación en la Conferencia Global del Instituto Milken.
En la imagen, se ve al líder libertario sonriente junto al intérprete de "All Night Long", acompañado también por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno.
Más allá de la anécdota, la imagen llega en un momento de sensibilidad social en Argentina. El cuarto viaje del libertario a Estados Unidos en lo que va de 2026 ha despertado cuestionamientos desde varios frentes por el contraste con la realidad local.
Es que mientras Milei se muestra en eventos de gala y encuentros con celebridades, en el plano doméstico la crisis de consumo y la caída del poder adquisitivo de los salarios continúan castigando a los trabajadores.
Además, sectores críticos señalan que estas imágenes parecen estar más ligadas a una agenda de ocio personal y relaciones públicas individuales que a una gestión concreta para paliar los problemas económicos que atraviesa el país.
Este nuevo capítulo de la "diplomacia de las fotos" vuelve a poner en debate las prioridades de la agenda presidencial en el exterior, en un contexto donde el "ajuste" sigue siendo el eje central de la vida cotidiana de los argentinos.
Javier Milei no pudo con Messi: el "Lionel" equivocado y las burlas en redes
La publicación no tardó en generar una ola de reacciones y suspicacias en el entorno digital. Muchos usuarios no dejaron pasar la ironía detrás de la identidad del protagonista:
Es de público conocimiento que el Presidente ha intentado, hasta ahora sin éxito, concretar un encuentro con Lionel Messi en suelo norteamericano.
En las redes, las burlas apuntaron a que Milei finalmente consiguió su foto con un "Lionel", aunque se tratara de una estrella del pop de los años 80 y no del capitán de la Selección Argentina.
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