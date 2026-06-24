Un pueblo de Italia busca vecinos y ofrece ayuda económica para mudarse: de cuál se trata

Además de sus paisajes, la localidad conserva vestigios históricos vinculados a la Primera Guerra Mundial y desarrolla actividades turísticas relacionadas con el senderismo, la cultura y la historia regional.

Las autoridades exigen que quienes accedan a los beneficios se establezcan efectivamente en el pueblo y utilicen las propiedades como residencia habitual, con el objetivo de evitar operaciones especulativas y garantizar un verdadero repoblamiento.

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