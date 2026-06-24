Un pueblo de Italia busca vecinos y ofrece ayuda económica para mudarse: de cuál se trata
La diminuta localidad italiana impulsa un programa para atraer nuevos residentes con ayudas económicas, viviendas para restaurar.
Un pequeño pueblo del norte de Italia se convirtió en una inesperada atracción para quienes fantasean con abandonar las grandes ciudades y comenzar una nueva vida rodeados de naturaleza. Se trata de Luserna, una localidad de apenas 263 habitantes que decidió poner en marcha un programa destinado a revertir la despoblación mediante incentivos económicos y facilidades habitacionales.
Ubicado en la región de Trentino-Alto Adigio, el poblado enfrenta desde hace años una sostenida merma demográfica, un fenómeno que afecta a numerosas comunidades rurales europeas. Ante este escenario, las autoridades locales impulsaron una iniciativa orientada a captar nuevos vecinos y revitalizar el entramado social del lugar.
El plan contempla ayudas económicas para la adquisición o restauración de viviendas, muchas de ellas deshabitadas desde hace años. El propósito no se limita únicamente a recuperar inmuebles, sino también a favorecer la radicación permanente de familias y trabajadores que deseen instalarse en la zona.
Rodeado por montañas y bosques alpinos, Luserna ofrece un paisaje de notable belleza y una atmósfera de singular placidez. La vida cotidiana transcurre lejos del vértigo urbano, en un entorno donde predominan la tranquilidad, la cercanía entre los habitantes y el contacto permanente con la naturaleza.
Uno de los rasgos más llamativos del pueblo es la preservación de la lengua cimbra, un antiguo idioma de origen germánico que todavía sobrevive en la comunidad y constituye un valioso legado cultural. Esta particularidad otorga al lugar una impronta casi arcana, capaz de despertar el interés de visitantes y nuevos residentes.
Además de sus paisajes, la localidad conserva vestigios históricos vinculados a la Primera Guerra Mundial y desarrolla actividades turísticas relacionadas con el senderismo, la cultura y la historia regional.
Las autoridades exigen que quienes accedan a los beneficios se establezcan efectivamente en el pueblo y utilicen las propiedades como residencia habitual, con el objetivo de evitar operaciones especulativas y garantizar un verdadero repoblamiento.
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