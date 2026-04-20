El agónico triunfo de Rosario Central ante Sarmiento de Junín por el Torneo Apertura

El Estadio Gigante de Arroyito fue el escenario de un duelo con objetivos cruzados por la fecha 15 del Apertura, y en el que, tras el importante triunfo en tierras paraguayas, Rosario Central volvió a sumar de a tres unidades en el plano local, con un agónico triunfo 2-1 ante Sarmiento de Junín.