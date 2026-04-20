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El agónico triunfo de Rosario Central ante Sarmiento de Junín por el Torneo Apertura

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Con un tanto en el minuto 12 de tiempo agregado, el "Canalla" se impuso 2-1 en el Gigante para volver al triunfo en el certamen.

El agónico triunfo de Rosario Central ante Sarmiento de Junín por el Torneo Apertura

El Estadio Gigante de Arroyito fue el escenario de un duelo con objetivos cruzados por la fecha 15 del Apertura, y en el que, tras el importante triunfo en tierras paraguayas, Rosario Central volvió a sumar de a tres unidades en el plano local, con un agónico triunfo 2-1 ante Sarmiento de Junín.

El conjunto de Jorge Almirón logró capitalizar su envión anímico para dar el paso definitivo hacia la siguiente ronda y se impuso con los tantos de Alejo Vélez, en el cierre de la primera mitad; y Pizarra, en el minuto 12 de tiempo agregado en el final. Gómez había descontado parcialmente.

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Todavía resuena el eco del festejo en Asunción. Rosario Central llegaba fortalecido tras imponerse a Libertad, un resultado que no solo mantuvo su invicto, sino que ratificó el orden táctico de un equipo que tiene en Franco Ibarra a su gran referente en el círculo central.

Ahora, con este triunfo, la Academia rosarina alcanzó las 24 unidades, una cifra que le otorga el pasaporte virtual a los playoffs del certamen local.

Formaciones de este partido

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Julián Fernández, Jaminton Campaz; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Manuel García, Mauricio Martínez; Jhon Rentería ó Santiago Salle, Carlos Villalba, Cristian Zabala; Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Rosario Central vs. Sarmiento: dónde ver en vivo

  • Hora: 20.30
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Andrés Merlos
  • VAR: Ariel Penel
  • Estadio: Gigante de Arroyito

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