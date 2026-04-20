El agónico triunfo de Rosario Central ante Sarmiento de Junín por el Torneo Apertura
Con un tanto en el minuto 12 de tiempo agregado, el "Canalla" se impuso 2-1 en el Gigante para volver al triunfo en el certamen.
El Estadio Gigante de Arroyito fue el escenario de un duelo con objetivos cruzados por la fecha 15 del Apertura, y en el que, tras el importante triunfo en tierras paraguayas, Rosario Central volvió a sumar de a tres unidades en el plano local, con un agónico triunfo 2-1 ante Sarmiento de Junín.
El conjunto de Jorge Almirón logró capitalizar su envión anímico para dar el paso definitivo hacia la siguiente ronda y se impuso con los tantos de Alejo Vélez, en el cierre de la primera mitad; y Pizarra, en el minuto 12 de tiempo agregado en el final. Gómez había descontado parcialmente.
Todavía resuena el eco del festejo en Asunción. Rosario Central llegaba fortalecido tras imponerse a Libertad, un resultado que no solo mantuvo su invicto, sino que ratificó el orden táctico de un equipo que tiene en Franco Ibarra a su gran referente en el círculo central.
Ahora, con este triunfo, la Academia rosarina alcanzó las 24 unidades, una cifra que le otorga el pasaporte virtual a los playoffs del certamen local.
Formaciones de este partido
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Julián Fernández, Jaminton Campaz; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.
Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Manuel García, Mauricio Martínez; Jhon Rentería ó Santiago Salle, Carlos Villalba, Cristian Zabala; Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
Rosario Central vs. Sarmiento: dónde ver en vivo
- Hora: 20.30
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Andrés Merlos
- VAR: Ariel Penel
- Estadio: Gigante de Arroyito
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